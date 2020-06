{"_id":"5ef03f778ebc3e42d74e896f","slug":"know-all-about-sbi-fixed-deposit-accounts-from-interest-rate-to-income-tax-benefit","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092c\u094d\u092f\u093e\u091c \u0926\u0930 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091f\u0948\u0915\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u091b\u0942\u091f \u0924\u0915, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0948\u0938\u0947 SBI \u090f\u092b\u0921\u0940 \u0916\u093e\u0924\u0947 \u0938\u0947 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0939\u094b\u0917\u093e \u092e\u0941\u0928\u093e\u092b\u093e","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":"\u092a\u0930\u094d\u0938\u0928\u0932 \u092b\u093e\u0907\u0928\u0947\u0902\u0938","slug":"personal-finance"}}

Investment in banks and large corporate funds is better - फोटो : Amar Ujala