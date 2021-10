काम की खबर: पेंशन लेने वालों के लिए जरूरी सूचना, अगर नहीं किया ये काम तो रुक सकती है आपकी पेंशन

भारत में एक बड़ी संख्या में लोग पेंशन का लाभ उठाते हैं। अगर आप भी हर महीने पेंशन पाते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी सूचना है। अगर आप आगे बताए गए कार्य को नहीं करते तो, ज्यादा संभावना है कि आपकी पेंशन आनी रुक सकती है। नियमों की मानें तो पेंशनभोगियों को 30 नवंबर से पहले पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर वो अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा नहीं करते हैं, तो इससे उनकी पेंशन आनी रुक जाएगी। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आप जमा करवा सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने जीवन प्रमाण पत्र को आप अपने घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://jeevanpramaan.gov.in/ वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसके बाद वहां से जीवन प्रमाण एप को डाउनलोड करना है।

डोर स्टेप बैंकिंग की मदद से आप जमा करवा सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र

ये काम आप डोर स्टेप बैंकिंग की मदद से भी कर सकते हैं। बता दें कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (SBI, PNB, BOB, BOI, Canara Bank, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Indian Bank, Overseas Bank, punjab and Sind Bank, UCO Bank, Union Bank of India) का एलायंस है, जो डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा देते हैं।