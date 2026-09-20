बिजनेस: सेमीकॉन इंडिया में करोड़ों के निवेश की बात, कई कंपनियां प्रतिबद्ध; राज्यों के साथ सीतारमण का मंथन पूरा
सेमीकॉन इंडिया 2026 में वैश्विक चिप उद्योग की कंपनियों ने भारत में सहयोग और विस्तार के लिए बड़ी भागीदारी की। यह कुशल स्थानीय प्रतिभा और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के कारण हुआ।ASML ने भारत में कार्यालय खोला है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 300-मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब का पहला ग्राहक है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति माह 50,000 वेफर्स है। सरकार ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये की सेमीकॉन 2.0 योजना घोषित की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रस्तावों की उम्मीद जताई। एप्लाइड मैटेरियल्स ने 48,000 करोड़ रुपये और लैम रिसर्च ने 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा और असम में इकाइयों के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। इस कार्यक्रम में 52 देशों की 600 से अधिक कंपनियों और 40,000 से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया।
विकसित भारत की ओर: मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न
वित्त मंत्रालय ने विकसित भारत की दिशा में नीतिगत प्राथमिकताओं पर मंथन के लिए दो दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया। सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए। दो दिवसीय सम्मेलन के बाद आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत के लिए केंद्र और राज्यों की गहरी साझेदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकारी बजट अकेले पर्याप्त नहीं होगा; निजी क्षेत्र का वित्तपोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह ने मुख्य भाषण दिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि विकसित भारत, विकसित राज्यों पर निर्भर है। उन्होंने राज्यों के लिए निजी निवेश का माहौल बनाने, निवेश की गुणवत्ता सुधारने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने को प्राथमिकता बताया। नागेश्वरन ने 2031-32 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 फीसदी पूंजीगत व्यय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने बैंकिंग क्षेत्र से वित्त के स्रोतों पर बात की। गुजरात के वित्त मंत्री कानूभाई देसाई ने केंद्रीय वित्त मंत्री की पहल की सराहना की।