फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Business Updates Semicon India investment proposal Sitharaman conference with states Forex RBI SEBI crude news

बिजनेस: सेमीकॉन इंडिया में करोड़ों के निवेश की बात, कई कंपनियां प्रतिबद्ध; राज्यों के साथ सीतारमण का मंथन पूरा

Sun, 20 Sep 2026 07:46 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 20 Sep 2026 07:46 AM IST
विज्ञापन
Business Updates Semicon India investment proposal Sitharaman conference with states Forex RBI SEBI crude news
बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

सेमीकॉन इंडिया 2026 में वैश्विक चिप उद्योग की कंपनियों ने भारत में सहयोग और विस्तार के लिए बड़ी भागीदारी की। यह कुशल स्थानीय प्रतिभा और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के कारण हुआ।ASML ने भारत में कार्यालय खोला है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 300-मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब का पहला ग्राहक है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति माह 50,000 वेफर्स है। सरकार ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये की सेमीकॉन 2.0 योजना घोषित की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रस्तावों की उम्मीद जताई। एप्लाइड मैटेरियल्स ने 48,000 करोड़ रुपये और लैम रिसर्च ने 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा और असम में इकाइयों के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। इस कार्यक्रम में 52 देशों की 600 से अधिक कंपनियों और 40,000 से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया।

विज्ञापन

 

विकसित भारत की ओर: मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न
वित्त मंत्रालय ने विकसित भारत की दिशा में नीतिगत प्राथमिकताओं पर मंथन के लिए दो दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया। सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए। दो दिवसीय सम्मेलन के बाद आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत के लिए केंद्र और राज्यों की गहरी साझेदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकारी बजट अकेले पर्याप्त नहीं होगा; निजी क्षेत्र का वित्तपोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह ने मुख्य भाषण दिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि विकसित भारत, विकसित राज्यों पर निर्भर है। उन्होंने राज्यों के लिए निजी निवेश का माहौल बनाने, निवेश की गुणवत्ता सुधारने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने को प्राथमिकता बताया। नागेश्वरन ने 2031-32 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 फीसदी पूंजीगत व्यय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने बैंकिंग क्षेत्र से वित्त के स्रोतों पर बात की। गुजरात के वित्त मंत्री कानूभाई देसाई ने केंद्रीय वित्त मंत्री की पहल की सराहना की।

विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed