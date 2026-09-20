बिजनेस: सेमीकॉन इंडिया में करोड़ों के निवेश की बात, कई कंपनियां प्रतिबद्ध; राज्यों के साथ सीतारमण का मंथन पूरा

सेमीकॉन इंडिया 2026 में वैश्विक चिप उद्योग की कंपनियों ने भारत में सहयोग और विस्तार के लिए बड़ी भागीदारी की। यह कुशल स्थानीय प्रतिभा और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के कारण हुआ।ASML ने भारत में कार्यालय खोला है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 300-मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब का पहला ग्राहक है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति माह 50,000 वेफर्स है। सरकार ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये की सेमीकॉन 2.0 योजना घोषित की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रस्तावों की उम्मीद जताई। एप्लाइड मैटेरियल्स ने 48,000 करोड़ रुपये और लैम रिसर्च ने 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा और असम में इकाइयों के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। इस कार्यक्रम में 52 देशों की 600 से अधिक कंपनियों और 40,000 से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया।

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