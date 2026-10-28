जियो के लिस्टिंग की झलकियां: 'पहला दशक देश को जोड़ने का था, अगला एआई से भारत बदलने का', बोले आकाश अंबानी

जिओ प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने शेयर बाजार में कंपनी की लिस्टिंग के ऐतिहासिक मौके पर कर्मचारियों को खास संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दलाल स्ट्रीट पर कदम रखना कंपनी की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि विकास के एक नए दौर की शुरुआत है। बुधवार को दोपहर तीन बजकर 15 मिनट पर जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर इश्यू प्राइस की तुलना में 26.64% प्रतिशत की बढ़त के साथ 1417.15 रुपये के भाव पर कारोबार करते दिखे।