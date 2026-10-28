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जियो के लिस्टिंग की झलकियां: 'पहला दशक देश को जोड़ने का था, अगला एआई से भारत बदलने का', बोले आकाश अंबानी

Wed, 28 Oct 2026 03:18 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 28 Oct 2026 03:18 PM IST
सार

  • शेयर बाजार में जिओ प्लेटफॉर्म्स की 21% की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग के दिन एमडी आकाश अंबानी ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इसे 'मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत' करार दिया।
  • शेयर बाजार में 21 प्रतिशत की जोरदार बढ़त के साथ देश का सबसे बड़ा आईपीओ पेश करने वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स की शानदार शुरुआत हुई।

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Jio Listing Gallery: Ambani Calls Jio Listing 'A New Beginning', Urges Employees to Empower India in AI Age
जियो लिस्टिंग के दौरान की झलकियां। - फोटो : amarujala.com

जिओ प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने शेयर बाजार में कंपनी की लिस्टिंग के ऐतिहासिक मौके पर कर्मचारियों को खास संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दलाल स्ट्रीट पर कदम रखना कंपनी की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि विकास के एक नए दौर की शुरुआत है। बुधवार को दोपहर तीन बजकर 15 मिनट पर जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर इश्यू प्राइस की तुलना में 26.64% प्रतिशत की बढ़त के साथ 1417.15 रुपये के भाव पर कारोबार करते दिखे।

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नीता और मुकेश अंबानी। - फोटो : ANI

ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग और ऐतिहासिक उपलब्धि

लिस्टिंग के दिन जिओ प्लेटफॉर्म्स का शेयर अपने ₹1,119 के इश्यू प्राइस के मुकाबले 21% के प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुआ। इस शानदार बढ़त के साथ ही जिओ प्लेटफॉर्म्स बाजार पूंजीकरण (Market Cap) के मामले में देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है।
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जियो की लिस्टिंग के दौरान आकाश, ईशा और अनंत अंबानी। - फोटो : PTI

देश का सबसे बड़ा आईपीओ

आकाश अंबानी ने इस दिन को पूरे रिलायंस परिवार के लिए ऐतिहासिक करार दिया। महज एक दशक में एक साहसिक विचार से शुरू होकर जिओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ (Largest Ever IPO) लाने वाली कंपनी बन गई।
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जियो की लिस्टिंग दौरान धीरूभाई अंबानी की तस्वीर के सामने मुकेश और आकाश। - फोटो : ANI

मुकेश अंबानी के दूरदर्शी विजन को श्रेय

कंपनी की इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय आकाश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को दिया। उन्होंने कहा कि 'बड़ा सोचना, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना और उत्कृष्टता के साथ निष्पादित करना' रिलायंस की मूल कार्यशैली रही है।
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बीएसई-एनएसई पर लिस्टिंग के दौरान नीता अंबानी। - फोटो : ANI

नए भारत की डिजिटल रीढ़

जिओ ने किफायती डेटा दरों के जरिए करोड़ों भारतीयों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ा है। आकाश अंबानी ने रेखांकित किया कि कंपनी ने केवल एक टेलीकॉम नेटवर्क नहीं बनाया, बल्कि नए भारत की डिजिटल बैकबोन तैयार की है।
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