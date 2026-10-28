जियो का नया सफर: मुकेश अंबानी की मौजूदगी में आकाश और ईशा बोले- कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जानें सबकुछ

देश के सबसे बड़े आईपीओ की ऐतिहासिक सफलता के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के लिस्टिंग समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेतृत्व की नई पीढ़ी ने कंपनी के भावी दृष्टिकोण का खाका प्रस्तुत किया। मुंबई में आयोजित इस विशेष समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। लिस्टिंग के दौरान मुकेश अंबानी अपने बच्चों- ईशा, आकाश और अनंत अंबानी- के संबोधनों को सुनते हुए काफी भावुक नजर आए। इस मौके पर कंपनी के प्रबंध निदेशक आकाश अंबानी ने अपनी बहन ईशा और भाई अनंत के साथ मिलकर जियो प्लेटफॉर्म्स को विकास और उत्कृष्टता के नए आयामों तक पहुंचाने का औपचारिक संकल्प व्यक्त किया।

लिस्टिंग समारोह में मुकेश अंबानी की क्या भूमिका रही?

जियो प्लेटफॉर्म्स के लिस्टिंग समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने पूरे परिवार के साथ शिरकत की। समारोह के दौरान जब उनकी अगली पीढ़ी-अनंत और ईशा अंबानी- ने मंच से शेयरधारकों और देशवासियों को संबोधित किया, तो मुकेश अंबानी काफी भावुक हो गए।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आकाश अंबानी ने क्या बयान दिया?

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी भी इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनीं। कॉरपोरेट जगत के लिए यह अवसर केवल एक वित्तीय उपलब्धि का जश्न नहीं था, बल्कि रिलायंस समूह में पीढ़ियों के सफल नेतृत्व हस्तांतरण और परिवार के नए विजन को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ।

जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने लिस्टिंग समारोह में कहा कि कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को निवेशकों से मिला रिस्पॉन्स उम्मीदों से काफी बेहतर रहा है।



विकास की प्रतिबद्धता: "हम जियो को विकास और उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करते हैं"।

"हम जियो को विकास और उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करते हैं"। सामूहिक नेतृत्व: आकाश अंबानी ने स्पष्ट किया कि वह अपनी बहन ईशा अंबानी और भाई अनंत अंबानी के साथ मिलकर कंपनी को नए मुकाम पर पहुंचाएंगे।

आकाश अंबानी ने स्पष्ट किया कि वह अपनी बहन ईशा अंबानी और भाई अनंत अंबानी के साथ मिलकर कंपनी को नए मुकाम पर पहुंचाएंगे। विरासत से आगे की जिम्मेदारी: उन्होंने कहा कि अंबानी परिवार की अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी केवल विरासत में मिली संपत्ति को संभालना नहीं है, बल्कि जियो को भारत के लिए और बड़ा, बेहतर और अधिक अर्थपूर्ण बनाना है।

ईशा अंबानी और नई पीढ़ी के विजन से जुड़ा क्या रुख सामने आया?

समारोह के दौरान ईशा अंबानी और अनंत अंबानी के संबोधन में नई पीढ़ी के व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। आकाश, ईशा और अनंत अंबानी की त्रयी ने यह स्पष्ट किया कि जियो प्लेटफॉर्म्स का अगला दौर केवल टेलीकॉम तक सीमित न रहकर प्रौद्योगिकी के व्यापक लोकतंत्रीकरण पर केंद्रित होगा।



ईशा और अनंत अंबानी के विजनरी भाषण ने लिस्टिंग समारोह में मौजूद सभी अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया, जिस पर मुकेश अंबानी ने भी गर्व और भावुकता व्यक्त की। नई पीढ़ी का यह नेतृत्व कंपनी के डिजिटल इकोसिस्टम को नए वर्टिकल्स में विस्तारित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आया।

अगले 10 वर्षों में भारत के लिए क्या है जियो प्लेटफॉर्म्स का रोडमैप?

कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों को साझा करते हुए आकाश अंबानी ने बताया कि जियो का मुख्य उद्देश्य अगले दस वर्षों के भीतर प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना है, जिससे आम भारतीयों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके।

कंपनी के 10 साल का विजन क्या?

स्पेस कनेक्टिविटी: जियो आने वाले समय में अंतरिक्ष से कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि देश के सुदूर क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सके। डिजिटल सोसाइटी का निर्माण: कंपनी का लक्ष्य एक ऐसी डिजिटल सोसाइटी की स्थापना करना है जिसके केंद्र में जियो प्लेटफॉर्म्स होगा। सीमलेस इंटीग्रेशन: इस डिजिटल सोसाइटी में कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग और इंटेलिजेंस एक साथ मिलकर निर्बाध रूप से काम करेंगे।

ब्लॉकबस्टर आईपीओ के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स का यह लिस्टिंग समारोह रिलायंस की नई पीढ़ी के कंधों पर नेतृत्व के हस्तांतरण का ऐतिहासिक पल बन गया। मुकेश अंबानी की उपस्थिति में आकाश, ईशा और अनंत अंबानी द्वारा लिया गया संकल्प यह स्पष्ट करता है कि कंपनी अब केवल कनेक्टिविटी तक सीमित न रहकर स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अगले दशक में भारत के डिजिटल परिदृश्य को नया रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार है।