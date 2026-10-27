Jio Share Market Listing Live: जियो के शेयरों की बाजार में शानदार एंट्री, जानिए कितना प्रीमियम मिला

भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश का अब तक का सबसे बड़ा और 10.3 लाख करोड़ रुपये के वैल्यूएशन वाला प्राथमिक निर्गम (आईपीओ) पूरा करने के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (जेपीएल) के शेयर बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर लिस्ट हो गया। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर 21.36 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1358 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए। सुबह 11 बजकर 33 मिनट पर जियो के शेयर 1362.75 रुपये के भाव पर कारोबार करते दिखे। दोपहर तीन बजकर 15 मिनट पर जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर इश्यू प्राइस की तुलना में 26.64% प्रतिशत की बढ़त के साथ 1417.15 रुपये के भाव पर कारोबार करते दिखे।

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