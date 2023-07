Sawan Somwar 2023: इन 3 कारणों के चलते सोमवार को ही पूजे जाते हैं शिव

1 of 6

Why Is Monday Dedicated To Lord Shiva: आज सावन का पहला सोमवार (Sawan Somwar 2023) है। देशभर में शिवभक्त भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर रहे हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव (Lord Shiva) को समर्पित होता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि शिवजी की पूजा के लिए आखिर सोमवार का दिन ही क्यों चुना गया है?



दरअसल, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने की ये परंपरा काफी पुरानी है। आइए जानते हैं इसको लेकर पौराणिक कथाएं और धर्म शास्त्र क्या कहते हैं।



हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं, इसलिए शिवजी को विशेष स्थान दिया जाता है। हालांकि हिंदी सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी भगवान की पूजा और व्रत के लिए समर्पित हैं। माना जाता है कि सोमवार को अगर कोई सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है।