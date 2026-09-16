सोशल मीडिया पर अक्सर हमें क्विज और पजल देखने को मिलते हैं। इन तस्वीरों में छिपी वस्तुओं को खोजना होता है। इस तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं। ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion Photo) कहा जाता है जिसका मतलब होता है आंखों का धोखा। ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, तो बेहद लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें E की भीड़ में F को खोजना है। इसके लिए आपके पास 15 सेकेंड का समय है।
इस वायरल तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। आप इस तस्वीर को ध्यान देखिए और बताइए कि इसमें F कहां पर लिखा है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी F नहीं दिखाई दिया है। अच्छे-अच्छे लोग इस तस्वीर में F को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर F कहां पर लिखा है।
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तस्वीर में F को खोजने में 99 फीसदी लोग फेल, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं
- फोटो : Amar ujala
सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें लोगों को कन्फ्यूज कर देती हैं जिसका जवाब खोजना बेहद मुश्किल होता है। ये तस्वीरें आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये तस्वीरें बिल्कुल सही होती हैं।
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तस्वीर में F को खोजने में 99 फीसदी लोग फेल, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं
- फोटो : Amar ujala
इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर ने लोगों के दिमाग को घूमा दिया है, क्योंकि इस तस्वीर में लोगों के लिए F को खोज पाना बेहद मुश्किल है। इन तस्वीरों को देखकर सही जवाब खोजना बेहद मुश्किल होता है।
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तस्वीर में F को खोजने में 99 फीसदी लोग फेल, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं
- फोटो : Amar ujala
ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो को देखने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इनको देखने के बाद लोगों के लिए सही जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं। दावा किया गया है कि 99 फीसदी लोग F को नहीं खोज पाए हैं।
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तस्वीर में F को खोजने में 99 फीसदी लोग फेल, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं
- फोटो : Amar ujala
आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें 56 कहां पर लिखा है। इस तस्वीर में F को खोजने में ज्यादातर लोग फेल हो गए हैं। अगर आप F को नहीं खोज पाते हैं, तो इस तस्वरी में देख सकते हैं।