तस्वीर में F को खोजने में 99 फीसदी लोग फेल, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं

सोशल मीडिया पर अक्सर हमें क्विज और पजल देखने को मिलते हैं। इन तस्वीरों में छिपी वस्तुओं को खोजना होता है। इस तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं। ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion Photo) कहा जाता है जिसका मतलब होता है आंखों का धोखा। ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, तो बेहद लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें E की भीड़ में F को खोजना है। इसके लिए आपके पास 15 सेकेंड का समय है।





इस वायरल तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। आप इस तस्वीर को ध्यान देखिए और बताइए कि इसमें F कहां पर लिखा है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी F नहीं दिखाई दिया है। अच्छे-अच्छे लोग इस तस्वीर में F को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर F कहां पर लिखा है।

