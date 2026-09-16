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ईरान में टेकऑफ करते ही विमान के साथ हुआ खौफनाक हादसा, चीखते-चिल्लाते यात्रियों का वीडियो वायरल

Wed, 16 Sep 2026 05:26 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 05:26 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर एक विमान हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि विमान के भीतर यात्री चीख और चिल्ला रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

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ईरान में टेकऑफ करते ही विमान के साथ हुआ खौफनाक हादसा - फोटो : एक्स

विस्तार
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सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो ईरान का है, जहां पर एक विमान को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और बड़ा हादसा टल गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल, विमान के लैंडिंग गियर का एक टायर फटकर बाहर निकल गया था। सबसे खतरनाक बात यह है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही केबिन की छत का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। 

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वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि छत का हिस्सा यात्रियों के ऊपर गिर जाता है। हालांकि, गनीमत यह रही है कि इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं लगी और सभी लोगों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मंगलवार को यह हादसा हुआ था। 
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सेपहरान एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान ईरान के मशहद से करमानशाह के लिए उड़ान भरा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पायलटों ने इमरजेंसी का एलान कर दिया और विमान को वापस मशहद ले आए। मीडिया रिपोर्ट में ईरान के रजावी खोरासान प्रांत की सरकार के हवाले से यह जानकारी दी गई। 
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ईरानी मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में विमान के उतरते समय केबिन की छत का अंदरूनी हिस्सा यात्रियों के ऊपर गिरता हुआ दिख रहा है। साथ में यात्रियों पर उनका सामान भी गिर जाता है। छत गिरने के बाद विमान में कुछ हिस्सा खुला नजर आ रहा है। पूरा विमान तेजी से हिल रहा है और यात्री चीख रहे हैं। इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई। विमान के लैंड करते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,  टेकऑफ के दौरान विमान का एक टायर फट गया, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खबर लिखे जाने तक यह साफ नहीं था कि विमान में तकनीकी समस्या आखिर किस कारण आई।  

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