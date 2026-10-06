'ज्ञानेश भाई हो गया, अब इस्तीफा देने का समय': राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना, धरने पर बैठे

1 of 6 विपक्ष का विरोध प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला







Link Copied







लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन के दौरान धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया ब्लॉक के कई सांसद भी मौजूद रहे। विपक्षी सांसद चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों तथा एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे।

Trending Videos

2 of 6 विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

नीति आयोग कार्यालय के पास राहुल गांधी का धरना

चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ रहे विपक्षी सांसदों को रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी समेत कई सांसद नीति आयोग कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को लेकर विरोध जताया।



चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ रहे विपक्षी सांसदों को रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी समेत कई सांसद नीति आयोग कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को लेकर विरोध जताया।







3 of 6 सपा के नेता प्रदर्शन में शामिल - फोटो : अमर उजाला

बैरिकेड पर चढ़े सपा सांसद, पुलिस से हुई नोकझोंक

विरोध मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते नजर आए। कुछ सांसद बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारी सांसदों के बीच रास्ते को लेकर स्थिति बनी रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विजय चौक और आसपास के इलाकों में कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई थी।



विरोध मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते नजर आए। कुछ सांसद बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारी सांसदों के बीच रास्ते को लेकर स्थिति बनी रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विजय चौक और आसपास के इलाकों में कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई थी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

इंडिया ब्लॉक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़ा

मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखे सवाल उठाए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए चुनावों में कथित ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में भी कथित गड़बड़ियों के दावे किए।

विज्ञापन

5 of 6 राहुल गांधी - फोटो : एएनआई