फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Bizarre News ›   dussehra 2026 mandsaur bisrakh kanpur unique places in india where ravan is not burned vijayadashami 2026

भारत में इन जगहों पर दशहरा के दिन नहीं जलाया जाता रावण, लोग मानते हैं विद्वान और करते हैं पूजा

Mon, 19 Oct 2026 01:51 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 19 Oct 2026 01:51 PM IST
सार

देशभर में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जगह-जगह पर लोग रावण का पूतला जलाते हैं। दशहर का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन भारत में कुछ जगहें हैं, जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। 

विज्ञापन
dussehra 2026 mandsaur bisrakh kanpur unique places in india where ravan is not burned vijayadashami 2026
भारत की इन जगहों पर दशहरा के दिन नहीं जलाया जाता रावण, लोग मानते हैं विद्वान और करते हैं पूजा - फोटो : AI

भारत में विजयदशमी (दशहरा 2026) का त्योहार लोग धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयदशमी के दिन पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया जाता है। भगवान राम ने रावण का इसी दिन वध किया था और माता सीता को मुक्त कराया था। लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगहे हैं जहां पर लोग रावण दहन नहीं करते हैं, बल्कि उसकी पूजा करते हैं। आज हम आपको अपनी खबर में कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे। 



यूपी का बिसरख गांव

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के बिसरख गांव में रावण का जन्म हुआ था। यह गांव देश की राजधान दिल्ली से करीब 40 किमी की दूरी पर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण उनका पूर्वज था। दशहरा के दिन देश के ज्यादातर इलाकों में रावण जलाया है और उत्सव मनाया जाता है, लेकिन बिसरख गांव के लोग इस दिन त्योहार नहीं मनाते हैं और रावण दहन भी नहीं करते हैं। रावण के मंदिर को लेकर बिसरख गांव की हमेशा चर्चा होती है। रावण के मंदिर के लिए यह गांव प्रसिद्ध है। 

गांव में रावण का मंदिर बनाया गया है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना रावण के दादा पुलस्त्य ने की थी। रावण के पिता और रावण भी मौजूद शिवलिंग के सामने तपस्या कर चुके हैं। माना जाता है कि रावण के पिता विश्रवा ऋषि का गांव बिसरख था। वह यहां पर हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। पूरे देश में बिसरख पहली ऐसी जगह है जहां अष्टभुजीय शिवलिंग स्थापित है। इसी जगह पर रावण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। बताया जाता है कि रावण के बाद कुंभकरण, सूर्पणखा और विभीषण का भी इसी गांव में जन्म हुआ था।

बताया जाता है कि र्षों पहले इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले का दहन किया था, तो कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद गांव के लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ रावण की पूजा की जिसके बाद यहा पर शांति हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है। गांव के लोग दशहरा न मनाने की अजीबोगरीब कहानियां बताते हैं।
Trending Videos
dussehra 2026 mandsaur bisrakh kanpur unique places in india where ravan is not burned vijayadashami 2026
भारत की इन जगहों पर दशहरा के दिन नहीं जलाया जाता रावण - फोटो : अमर उजाला प्रिंट / एजेंसी

मंदसौर, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश का मंदसौर भी रावण से जुड़ी अनोखी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। खासकर खानपुरा इलाके में नामदेव समुदाय के कुछ लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। स्थानीय मान्यता के मुताबिक, रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध मंदसौर से था, जिसकी वजह से यहां रावण के प्रति सम्मान का भाव देखने को मिलता है। दशहरे पर रावण का पुतला जलाने की जगह कुछ लोग उसकी पूजा-अर्चना करते हैं। उनके लिए रावण दहन उत्सव नहीं, बल्कि एक सम्मानित परंपरा से जुड़ा विषय है।
 

dussehra 2026 mandsaur bisrakh kanpur unique places in india where ravan is not burned vijayadashami 2026
भारत की इन जगहों पर दशहरा के दिन नहीं जलाया जाता रावण - फोटो : Adobe Stock

गढ़चिरौली, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोंड समुदाय के कुछ वर्गों के लोग रावण को अलग नजरिए से देखते हैं। यहां पर प्रचलित कुछ मान्यताओं के मुताबिक, रावण को सम्मान के साथ याद किया जाता है और उन्हें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़कर देखा जाता है। दशहरे के मौके पर लोग रावण दहन की परंपरा की जगह पूजा और प्रार्थना को महत्व देते हैं। 

लक्ष्मण के सामने शूर्पणखा ने गाया ऐसा गाना, रामलीला का वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

विज्ञापन
विज्ञापन
dussehra 2026 mandsaur bisrakh kanpur unique places in india where ravan is not burned vijayadashami 2026
भारत की इन जगहों पर दशहरा के दिन नहीं जलाया जाता रावण - फोटो : Adobe Stock

विदिशा में दशानन को मिलता है विद्वान का सम्मान

मध्य प्रदेश के विदिशा के पास स्थित रावणग्राम भी रावण से जुड़ी अपनी अनोखी परंपरा के लिए चर्चा में रहता है। यहां पर रावण को समर्पित एक मंदिर है, जहां दशानन को एक विद्वान और पूजनीय व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक, दशहरे के अवसर पर रावण की पूजा की जाती है। यहां रावण दहन की जगह लोग उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। 

16 साल के लड़के की आंख के ऊपर निकला दांत, डॉक्टर भी रह गए हैरान, जानिए क्या है यह दुर्लभ मामला

विज्ञापन
dussehra 2026 mandsaur bisrakh kanpur unique places in india where ravan is not burned vijayadashami 2026
भारत की इन जगहों पर दशहरा के दिन नहीं जलाया जाता रावण - फोटो : Adobe Stock

कर्नाटक का कोलार और मालवल्ली

कर्नाटक के कोलार और मालवल्ली जैसे इलाकों में भी कुछ स्थानीय परंपराओं में रावण को सम्मान मिलता है। इन मान्यताओं में रावण को सिर्फ रामायण के प्रतिपक्षी के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व और भगवान शिव के परम भक्त के तौर पर याद किया जाता है। हालांकि, यह परंपरा पूरे क्षेत्र में समान रूप से प्रचलित नहीं है।

बकरी के लिए भी खरीदा ट्रेन का टिकट, महिला की ईमानदारी देख मुस्कुराने लगा TTE, वीडियो ने जीता लोगों का दिल

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed