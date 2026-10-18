बकरी के लिए भी खरीदा ट्रेन का टिकट, महिला की ईमानदारी देख मुस्कुराने लगा TTE, वीडियो ने जीता लोगों का दिल

भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन का सफर लाखों-करोड़ों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर दिन लोग नौकरी, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों के लिए रेल से यात्रा करते हैं, तो वहीं त्योहारों और छुट्टियों के मौके पर अपने घर पहुंचने के लिए भी ट्रेन को एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प माना जाता है।

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She bought train ticket for her goat as well and proudly tells this to the TTE. Look at her smile. Awesome.❤️ https://t.co/gqFqOAdheq — Awanish Sharan 🇮🇳 (@AwanishSharan) September 6, 2023

रेल यात्रा के दौरान टिकट लेना हर यात्री की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार लोग बिना टिकट सफर करते हुए भी पकड़े जाते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिल को जीत लिया है। इस वीडियो में एक महिला ने अपने टिकट के साथ अपनी बकरी के लिए भी टिकट खरीदा है। जब टिकट चेक करने वाले टीटीई को इस बात का पता चला, तो वह अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया।सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला ट्रेन में सफर करती दिख रही है। इसी दौरान टिकट की जांच करने के लिए टीटीई उसके पास पहुंचता है और टिकट दिखाने के लिए कहता है। महिला कहती है कि उसके पास टिकट है और वह अपने साथ मौजूद व्यक्ति से टिकट दिखाने को कहती है। टीटीई टिकट देखता है, तो उसे पता चलता है कि महिला ने अपना और अपने साथी के अलावा बकरी के लिए भी टिकट खरीदा है। यह देखकर टीटीई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महिला भी पूरे आत्मविश्वास के साथ टिकट दिखाती नजर आती है।महिला का कदम इसलिए भी लोगों का ध्यान खींच रहा है कि, क्योंकि बहुत से यात्रियों को ट्रेन में पालतू जानवरों को ले जाने से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती। हालांकि, जानवरों को रेल यात्रा में साथ ले जाने के लिए रेलवे के निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।दिलचस्प वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने शेयर किया है। वीडियो में महिला अपनी बकरी के लिए टिकट लेने की बात गर्व के साथ बताती दिख रही है। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।वायरल वीडियो को खबर लिखे जाने तक 4.94 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 9 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और महिला के इस कदम की सराहना कर रहे हैं।वीडियो देखने के बाद लोग महिला की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि महिला की मुस्कान खास है और उसके चेहरे के भाव ही बहुत कुछ बयां कर रहे हैं।