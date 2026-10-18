लक्ष्मण के सामने शूर्पणखा ने गाया ऐसा गाना, रामलीला का वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

त्योहारों का मौसम आने के बाद सोशल मीडिया पर भी रंग जम जाता है। नवरात्र के साथ देश के कई शहरों में रामलीला के मंच सजे हुए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रामलीला के कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कहीं रावण पंजाबी गाने पर ठुमके लगा रहा है, तो कहीं रिक्शे को ही पुष्पक विमान बनाकर मंच पर उतार दिया गया है। इन सभी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है शूर्पणखा का मॉडर्न और मजेदार अंदाज, जो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसा रहा है।

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रामायण की कथा में भगवान राम, लक्ष्मण, रावण और शूर्पणखा जैसे किरदारों के प्रसंग सदियों से लोगों को ध्यान खींचते हैं। आमतौर पर रामलीला में इन पात्रों को पारंपरिक वेशभूषा, संवादों और अभिनय के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में कलाकार इन किरदारों को बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करते दिख रहे हैं।वीडियो में कहीं रावण का अंदाज देखकर दर्शक हंसने लगते हैं, तो कहीं शूर्पणखा के हाव-भाव और संवाद लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देते हैं। पारंपरिक रामलीला के बीच आधुनिक गानों और मजाकिया प्रस्तुति का यह मेल अब सोशल मीडिया पर लोगों को आकर्षित कर रहा है।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली कलाकार लाल और सुनहरे रंग की ड्रेस में नजर आती है। सामने लक्ष्मण बने कलाकार खड़े हैं, लेकिन शूर्पणखा का अंदाज किसी गंभीर पौराणिक दृश्य की जगह एक मजेदार नाटकीय प्रस्तुति जैसा नजर आता है।उसके हाव-भाव, बोलने का तरीका और संवाद पेश करने की शैली दृश्य को मजेदार बना देते हैं। यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कलाकार ने शूर्पणखा के किरदार को जिस अंदाज में पेश किया है, उसने पारंपरिक रामलीला के इस प्रसंग को सोशल मीडिया के लिए एक मनोरंजक पल में बदल दिया है।दूसरे वायरल वीडियो में शूर्पणखा लक्ष्मण के सामने गाने के अंदाज में अपनी कहती दिख रही है। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, वह कहती नजर आती है कि जदे मनै छोड़ के गया, आंसू मेरे रुकते नहीं। रामायण के प्रसंग में शूर्पणखा लक्ष्मण के सामने विवाह की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन यहां कलाकार ने इस दृश्य को आधुनिक और मजाकिया अंदाज में पेश किया है। उसके गाने और अभिनय का तरीका पारंपरिक कथा में एक अलग रंग जोड़ता दिख रहा है। यह अनोखी प्रस्तुति सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर इन वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।