The largest comet in history moving towards the earth: अतंरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है जहां हर दिन कोई न कोई नई घटना घटती रहती है। इनमें कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे धरती को खतरा रहता है। अब एक बार फिर अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से धरती पर खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे की वजह इतिहास का सबसे विशालकाय धूमकेतु है जो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। यह धूमकेतु धरती की तरफ 35,405 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है।



इस धूमकेतु का वजन 500 ट्रिलियन टन है जिसका बर्फीला नाभिक 128 किमी चौड़ा है। यह धूमकेतु दूसरे कॉमेट की तुलना में 50 गुना अधिक बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतिहास के सबसे विशालकाय धूमकेतु से धरती को कोई खतरा है? आइए जानते हैं इसके बारे में...