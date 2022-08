Toyota Innova Crysta: टोयोटा ने दिया झटका, अस्थायी तौर पर रोकी इनोवा क्रिस्टा डीजल की बुकिंग

1 of 3 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा - फोटो : Toyota

खबर है कि जापानी कार कंपनी टोयोटा ने इंडिया में इनोवा क्रिस्टा के डीजल वर्जन की बुकिंग लेना अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। कंपनी की ओर से ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस कार पर वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा हो गया था। डीजल वर्जन की बुकिंग अस्थाई तौर पर बंद करने के बाद फिलहाल इनोवा क्रिस्टा की पेट्रोल इंजन वाली कार ही बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी।







इस कारण से रोकी बुकिंग

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इनोवा क्रिस्टा के डीजल वर्जन की डिमांड काफी ज्यादा हो गई थी जिसके कारण इसका वेटिंग पीरियड भी काफी ज्यादा हो गया था। इसी कारण से टोयोटा ने इसके डीजल वर्जन के लिए बुकिंग लेना अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। हालांकि उन कस्टमर्स को डीजल इनोवा क्रिस्टा डिलीवर की जाएंगी जिन्होंने पहले ही डीलर्स के साथ इसे बुक कर लिया था। कंपनी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन बुकिंग करते समय सिर्फ पेट्रोल इनोवा क्रिस्टा को चुनने का ऑप्शन आ रहा है।





कंपनी की वेबसाइट पर भी नहीं हो रहा डीजल इनोवा क्रिस्टा का रजिस्ट्रेशन

कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पेट्रोल इनोवा क्रिस्टा की एक्स शोरूम कीमत 17 लाख 45 हजार रुपये से शुरू होती है और इसकी अधिकतम एक्स शोरूम कीमत 23 लाख 80 हजार रुपये तक है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के पेट्रोल वर्जन में पांच मैनुअल और तीन ऑटोमैटिक के साथ कुल आठ ट्रिम (2.7 GX (-) 7S MT, 2.7 GX 7S MT, 2.7 GX 8S MT, 2.7 GX 7S AT, 2.7 GX 8S AT, 2.7 VX 7S MT, 2.7 ZX 7S AT) आते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर 25 हजार रुपये देने होंगे। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा गार्नेट रेड, ग्रे, सिल्वर, सुपर वाइट सहित कुल छ: रंगों में मिलती है और पर्ल वाइट, ड्यूल टोन कलर के लिए अतिरिक्त रुपये खर्च करने पड़ते हैं।





कब आई थी इनोवा क्रिस्टा

कंपनी ने इनोवा के बाद इनोवा क्रिस्टा को साल 2016 से बेचना शुरू किया था। कंपनी ने बीते जुलाई में कुल 19693 कारों की बिक्री की थी।