जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने भारतीय ऑटो बाजार में अपनी लोकप्रिय SUV का नया अवतार 2026 एमजी हेक्टर स्टॉर्म सीरीज (2026 MG Hector Storm Series) लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल सीरीज के तहत दो नए वेरिएंट्स- हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म (Hector Blackstorm) और हेक्टर स्नोस्टॉर्म (Hector Snowstorm) उतारे गए हैं।

शुरुआती कीमत: दोनों ही स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये रखी गई है।

सीटिंग लेआउट: यह स्पेशल एडिशन केवल 5-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसमें 7-सीटर का विकल्प नहीं मिलता है।