- फोटो : For Refernce Only

Maruti Toyota YFG - फोटो : For Refernce Only

- फोटो : For Refernce Only

MG Astor - फोटो : For Refernce Only

{"_id":"605eeec98ebc3ec4487ae2e8","slug":"mid-size-suvs-hyundai-creta-and-kia-seltos-became-popular-in-middle-class-automakers-like-maruti-toyota-planning-to-launch-new-suv-in-this-segment","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0902\u0921: \u092e\u093f\u0921\u093f\u0932 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938 \u0915\u094b \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u092d\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u092e\u093f\u0921-\u0938\u093e\u0907\u091c SUV, \u0907\u0938 \u0938\u0947\u0917\u092e\u0947\u0902\u091f \u092e\u0947\u0902 '\u0924\u0921\u093c\u0915\u093e' \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u092f\u0947 \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0917\u093e\u0921\u093c\u093f\u092f\u093e\u0902","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}