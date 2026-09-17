बैटरी खरीदने का झंझट खत्म!: एमजी साइबरस्टर और M9 ईवी पर आया नया BaaS प्लान, जानें डिटेल्स

चीन के SAIC मोटर के मालिकाना हक वाली ब्रिटिश वाहन निर्माता एमजी मोटर (MG Motor) ने अपनी दो प्रीमियम गाड़ियों- एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) और एमजी M9 ईवी (MG M9 EV) के लिए 'बैटरी-ऐज-अ-सर्विस' (BaaS) की शुरुआत की है। कंपनी की प्रीमियम रीटेल चेन एमजी सेलेक्ट के तहत शुरू किया गया यह प्रोग्राम लग्जरी कार खरीदारों को बैटरी किराए पर लेने का विकल्प देकर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है।
BaaS मॉडल के तहत दोनों गाड़ियों की कीमतें और बैटरी रेंटल:
- MG M9 EV: BaaS की शुरुआती कीमत 69.99 लाख रुपये रखी गई है। जिसके साथ 8 रुपये प्रति किलोमीटर का बैटरी रेंटल देना होगा।
- MG Cyberster: BaaS की शुरुआती कीमत 72.49 लाख रुपये है। और इसके लिए भी 8 रुपये प्रति किलोमीटर का ही बैटरी रेंटल तय किया गया है।
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MG Cyberster
- फोटो : JSW MG Motor India
एमजी साइबरस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर की परफॉर्मेंस और रेंज कैसी है?
एमजी की यह नई इलेक्ट्रिक रोडस्टर क्लासिक MGB रोडस्टर से प्रेरित है, जिसमें लो-स्लंग सिलुएट, सिजर डोर्स (ऊपर की तरफ खुलने वाले दरवाजे) और कॉकपिट-स्टाइल सीटिंग दी गई है।
- पावर और टॉर्क: इसमें 77 kWh का बैटरी पैक मिलता है जो ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ 503.02 bhp की पावर और 725 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- स्पीड और एक्सीलरेशन: यह कार महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।
- ड्राइविंग रेंज: यह ऑल-इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार सिंगल चार्ज में 580 किमी की ड्राइविंग रेंज देती है।
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MG M9 EV
- फोटो : JSW MG Motor India
एमजी M9 इलेक्ट्रिक MPV में क्या स्पेसिफिकेशन्स और चार्जिंग क्षमता मिलती है?
एमजी M9 एक फ्लैगशिप लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी (MPV) है जो दमदार बैटरी और फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।
- बैटरी और परफॉर्मेंस: इसमें 90 kWh का एनएमसी (NMC) बैटरी पैक दिया गया है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 241.65 bhp की पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क देती है।
- ड्राइविंग रेंज: यह एमपीवी एक बार फुल चार्ज होने पर 548 किमी की दूरी तय कर सकती है।
- फास्ट चार्जिंग: फास्ट चार्जर के जरिए इसकी बैटरी को लगभग 30 मिनट में 30 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है।
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MG M9 EV
- फोटो : JSW MG Motor India
एमजी M9 के केबिन में कौन-कौन से लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं?
एमजी M9 का केबिन कई हाई-टेक और कम्फर्ट फीचर्स से लैस है, जिनमें शामिल हैं:
फिलहाल कंपनी 'एमजी सेलेक्ट' नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है, जिसके तहत देश के 14 प्रमुख शहरों में 15 एक्सपीरियंस सेंटर्स संचालित किए जा रहे हैं।
- इन्फोटेनमेंट और साउंड: 12.3-इंच का डिजिटल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और सबवूफर व एम्पलीफायर के साथ 13-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम।
- कम्फर्ट और सीट्स: 16-वे एडजस्टमेंट, 8 मसाज सेटिंग्स, हीटिंग और वेंटिलेशन सुविधा वाली 'प्रेसिडेंशियल सीट्स'।
- अन्य फीचर्स: पैनोरमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग।