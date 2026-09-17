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मैकलारेन लाने वाली है अपनी पहली लग्जरी SUV: कंपनी सबसे बड़े विस्तार के तहत क्या नई रणनीति अपना रही है?

Thu, 17 Sep 2026 09:44 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 17 Sep 2026 09:44 PM IST
सार

ब्रिटिश सुपरकार निर्माता McLaren अपने कारोबार के विस्तार की बड़ी योजना पर काम कर रही है। कंपनी अपना पहला SUV विकसित कर रही है और ब्रिटेन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग व इंजीनियरिंग सुविधाओं पर 500 मिलियन पाउंड का निवेश करने की योजना बना रही है।

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McLaren Announces First Luxury SUV, £500 Million UK Investment, and New Factory for Global Growth
McLaren - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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ब्रिटिश सुपरकार निर्माता कंपनी मैकलारेन (McLaren) अपने इतिहास के सबसे बड़े विस्तार की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी पहली लग्जरी एसयूवी (SUV) विकसित कर रही है और अपने यूके (UK) ऑपरेशन्स में 500 मिलियन पाउंड का भारी निवेश करने की योजना बना रही है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी के ग्राहक आधार को बढ़ाना, उत्पादन का दायरा बढ़ाना और इतालवी प्रतिद्वंद्वी 'फरारी' (Ferrari) जैसी कंपनियों के स्तर का मुनाफा हासिल करना है। 
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मैकलारेन की पहली एसयूवी में क्या खास होने वाला है?

  • सुपरकारों और ग्रैंड टूरर्स के मौजूदा पोर्टफोलियो से हटकर, मैकलारेन की आगामी एसयूवी ज्यादा बड़े लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करेगी। हालांकि कंपनी ने इसके नाम, स्पेसिफिकेशन्स या आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मैकलारेन के सीईओ निक कॉलिंस (Nick Collins) ने कहा कि यह मॉडल ब्रांड के पारंपरिक अंदाज को बनाए रखेगा।
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  • सीईओ निक कॉलिंस ने कहा, "हम इसे पूरी तरह से मैकलारेन के अनोखे अंदाज में बनाएंगे। यह इस सेगमेंट में कुछ अलग और अनूठा लेकर आएगी, जिसे ग्राहक जरूर पसंद करेंगे।"
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  • परफॉर्मेंस-लग्जरी मार्केट में एसयूवी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेम्बोर्गिनी (Lamborghini) ने अपनी उरूस (Urus) के जरिए बिक्री बढ़ाई है, बेंटले (Bentley) की बेंटायगा (Bentayga) उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है, और फरारी ने भी अपनी लिमिटेड-प्रोडक्शन 'पुरोसांग्वे' (Purosangue) के साथ इस सेगमेंट में कदम रखा है।

 

ब्रिटेन में £500 मिलियन के निवेश से क्या-क्या बदला जाएगा?

उत्पादन और तकनीक को मजबूत करने के लिए मैकलारेन ब्रिटेन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सुविधाओं का विस्तार कर रही है:
  • नया असेंबली प्लांट: कंपनी एक नया असेंबली प्लांट स्थापित करेगी, जहां इन-हाउस इंजन और ट्रांसमिशन का विकास व उत्पादन किया जाएगा।
  • रोजगार के अवसर: मैकलारेन को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से वर्ष 2032 तक लगभग 1,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  • नए निवेशकों का साथ: पुनर्गठन के बाद अबू धाबी की CYVN होल्डिंग्स ने मैकलारेन का ऑटोमोटिव बिजनेस हासिल किया है, जबकि L'IMAD इसका मुख्य शेयरधारक बन गया है। L'IMAD ने अगले पांच वर्षों में मैकलारेन को 1.5 बिलियन पाउंड देने की प्रतिबद्धता जताई है।

 

कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग और हालिया बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं?

पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान मैकलारेन ने उत्पादन और डीलर इन्वेंट्री में भारी कटौती की थी। कंपनी ने अपने वॉकिंग असेंबली फैसिलिटी में दो में से एक शिफ्ट बंद कर दी और केवल ऑर्डर के आधार पर कार बनाने की नीति अपनाई, ताकि गाड़ियों पर डिस्काउंट कम हो और रीसेल वैल्यू मजबूत रहे।
  • बिक्री में गिरावट: इस बदलाव के कारण कंपनी की बिक्री वर्ष 2024 में लगभग 3,300 यूनिट्स से घटकर 2025 में करीब 2,000 कारों पर आ गई थी।
  • मुनाफे का लक्ष्य: घाटे से उबर रही कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी माइकल स्ट्रॉन ने कहा कि मैकलारेन का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर टॉप लग्जरी परफॉर्मेंस मेकर्स के बराबर प्रॉफिट मार्जिन हासिल करना है।

 

इलेक्ट्रिक कारों को लेकर मैकलारेन का क्या रुख है?

जहां फरारी जैसे प्रतिस्पर्धी ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल्स पेश कर रहे हैं, वहीं मैकलारेन फिलहाल ई-वाहनों को प्राथमिकता नहीं दे रही है। कंपनी का कहना है कि जब तक उनके ग्राहक खुद मांग नहीं करेंगे, तब तक वे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी या सुपरकार नहीं बनाएंगे।
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइकल स्ट्रॉन ने स्पष्ट किया, "हम इलेक्ट्रिक वाहन तब बनाएंगे जब हमारे ग्राहक हमसे इसकी मांग करेंगे, और फिलहाल वे ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं।"
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