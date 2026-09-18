मारुति ई विटारा या ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक: कौन-सी ईवी आपकी फैमिली के लिए रहेगी बेस्ट? जानिए पूरी तुलना

मारुति सुजुकी ई विटारा और ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक इस सेगमेंट के प्रमुख विकल्पों में शामिल हैं। अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रिक एसयूवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत के आधार पर तुलना करना जरूरी है। आइए जानते हैं ई विटारा और क्रेटा इलेक्ट्रिक में क्या अंतर है और आपके लिए कौन-कौन सी बातें अहम हो सकती हैं।

विज्ञापन