मारुति ई विटारा या ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक: कौन-सी ईवी आपकी फैमिली के लिए रहेगी बेस्ट? जानिए पूरी तुलना
भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में मारुति सुजुकी और ह्यूंदै के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। एक तरफ दमदार रेंज और सात एयरबैग्स के साथ आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा है, तो दूसरी तरफ प्रीमियम फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ और BaaS (Battery-as-a-Service) ऑप्शन के साथ आने वाली ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं दोनों में से कौन-सी तुलना आपके लिए सही हो सकती है।
विस्तार
मारुति सुजुकी ई विटारा और ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक इस सेगमेंट के प्रमुख विकल्पों में शामिल हैं। अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रिक एसयूवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत के आधार पर तुलना करना जरूरी है। आइए जानते हैं ई विटारा और क्रेटा इलेक्ट्रिक में क्या अंतर है और आपके लिए कौन-कौन सी बातें अहम हो सकती हैं।
ई विटारा: बैटरी और रेंज
- मारुति सुजुकी ई विटारा में दो बैटरी विकल्प दिए गए हैं। इसके डेल्टा ट्रिम में 48.8kWh या 49kWh की LFP ब्लेड-सेल बैटरी मिलती है। वहीं जेटा और अल्फा ट्रिम में 61.1kWh या 61kWh की LFP ब्लेड-सेल बैटरी दी गई है।
- 49kWh बैटरी पैक 142bhp की पावर और 61kWh बैटरी पैक 172bhp की पावर जनरेट करता है। दोनों बैटरी पैक का टॉर्क 193Nm है। Delta ट्रिम एक बार चार्ज करने पर 440km की क्लेम्ड रेंज देता है, जबकि जेटा और अल्फा ट्रिम की क्लेम्ड रेंज 543km है। ई विटारा फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है।
ई विटारा के वेरिएंट और फीचर्स
- ई विटारा के बेस डेल्टा वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 16.19 लाख है। इसमें 18-इंच अलॉय व्हील, LED DRL, रिक्लाइनिंग रियर सीटें, ऑटोमैटिक एसी, पुश-बटन स्टार्ट या स्टॉप, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस एपल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन मिलती है। इसके अलावा इनफिनिटी साउंड सिस्टम और 7 एयरबैग भी दिए गए हैं।
- जेटा मिड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹19.99 लाख है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं।
- वहीं अल्फा वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत भी आपके दिए आंकड़ों के अनुसार 19.99 लाख है। इसमें प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप, फॉग लैंप, डुअल-टोन पेंट, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सिंगल-पेन ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS मिलता है।
ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक: बैटरी और रेंज
- ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक में भी दो बैटरी विकल्प मिलते हैं। पहला 42kWh बैटरी पैक है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 390km है। यह बैटरी 133hp की पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करती है।
- दूसरा विकल्प 51.4kWh बैटरी पैक है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 473km है। यह बैटरी 169bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करती है।
ह्यूंदै क्रेटा में मिलते हैं ये फीचर्स
- क्रेटा इलेक्ट्रिक के केबिन में डिजिटल क्लस्टर और EV UI के साथ इंफोटेनमेंट के लिए दो 10.25-इंच डिस्प्ले दी गई हैं। इसके लाउंज एडिशन में 11.6-इंच की रियर इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलती है।
- एसयूवी में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं। इसके अलावा डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
क्रेटा इलेक्ट्रिक की सेफ्टी और कीमत
- ह्ययूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं। इसके अलावा लेवल-2 एडीएएस, लेन-कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
- इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18.03 लाख से 25.22 लाख तक है। वहीं बास के साथ इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.99 लाख बताई गई है।
ई विटारा और क्रेटा इलेक्ट्रिक में क्या अंतर?
- बैटरी और रेंज की बात करें तो ई विटारा का 61kWh बैटरी पैक 543km की क्लेम्ड रेंज देता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक का 51.4kWh बैटरी पैक 473km की क्लेम्ड रेंज देता है। दूसरी ओर, क्रेटा इलेक्ट्रिक में 255Nm का टॉर्क है, जो ई विटारा के 193Nm से अधिक है।
- फीचर्स की बात करें तो दोनों एसयूवी में ADAS, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम केबिन से जुड़े फीचर्स मिलते हैं। ई विटारा में एलएफपी ब्लेड-सेल बैटरी और 543km तक की क्लेम्ड रेंज प्रमुख आकर्षण हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ज्यादा टॉर्क और कई प्रीमियम केबिन व सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
- इसलिए खरीदारी का फैसला आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करेगा, अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा क्लेम्ड रेंज और मारुति की ईवी एसयूवी है तो ई-विटारा के आंकड़े ध्यान देने योग्य हैं, जबकि ज्यादा टॉर्क, प्रीमियम फीचर्स और क्रेटा का पैकेज चाहने वालों के लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक के स्पेसिफिकेशन अलग तरह का विकल्प पेश करते हैं।