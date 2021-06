Tata Altroz: एक लाख देकर घर लाएं 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग की यह प्रीमियम हैचबैक कार, बस इतनी देनी होगी ईएमआई

{"_id":"60c0aded7e11a0703b5847e4","slug":"tata-altroz-petrol-car-price-and-feature-tata-altroz-emi-offer-tata-motors","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Tata Altroz: \u090f\u0915 \u0932\u093e\u0916 \u0926\u0947\u0915\u0930 \u0918\u0930 \u0932\u093e\u090f\u0902 5-\u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0930\u0947\u091f\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u092f\u0939 \u092a\u094d\u0930\u0940\u092e\u093f\u092f\u092e \u0939\u0948\u091a\u092c\u0948\u0915 \u0915\u093e\u0930, \u092c\u0938 \u0907\u0924\u0928\u0940 \u0926\u0947\u0928\u0940 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0908\u090f\u092e\u0906\u0908","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 09 Jun 2021 05:32 PM IST

Tata Altroz - फोटो : Tata Motors

Tata Altroz XZ Plus Petrol Car Price and Feature: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors (टाटा मोटर्स) की प्रीमियम हैचबैक कार Tata Altroz (टाटा अल्ट्रोज) भारत में टाटा मोटर्स का तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। अप्रैल में इस कार की 6,649 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। हालांकि मई के महीने में इसकी बिक्री 2,896 यूनिट्स रही। मई में देशभर में लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों का असर कारों की बिक्री पर साफ दिखा।



अगर आप 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग वाली एक कार खरीदाने की योजना बना रहे हैं तो Tata Altroz एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप इस कार को फुल डाउन पेमेंट कर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं। आप Tata Altroz के XZ Plus Turbo (पेट्रोल) वेरिएंट को एक लाख एक हजार रुपये की एकमुश्त पेमेंट कर अपने घर ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको हर महीने कितने रुपये की किश्त भरनी होगी यह हम आपको बता रहे हैं।