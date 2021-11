Royal Enfield: रॉयल एनफील्ड लाएगी 350cc की चार नई दमदार मोटरसाइकिलें, जानें डिटेल्स

1 of 5

परफॉर्मेंस बाइक बनाने के लिए मशहूर चेन्नई स्थित दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield (रॉयल एनफील्ड) अगले कुछ वर्षों में अपने 350cc मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी। कंपनी 350cc की चार और पावरफुल मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक ताजा मीडिया रिपोर्ट में इस जानकारी का खुलासा हुआ है। कंपनी पिछले 12 महीने में पहले ही नई क्लासिक 350 और Meteor मोटरसाइकिल लॉन्च कर चुकी है।



कंपनी की योजना के मुताबिक न्यू जेनरेशन Royal Enfield Bullet 350 (रॉयल एनफील्ड बुलेट 350) (J1B), RE Classic Bobber 350 (आरई क्लासिक बॉबर) (J1H), RE Hunter 350 (आरई हंटर 350) (J1C1) और Royal Enfield Scram 411 (रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411) (J1C2) मोटरसाइकिल को लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है। रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में कई नाम को ट्रेडमार्क किया है। ऐसी खबरें हैं कि इन आनेवाली बाइक्स के लिए इन नामों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां हम आपको बता रहे हैं आने वाली नई Royal Enfield 350cc बाइक्स के बारे में।

RE Bullet 350

न्यू जेनरेशन रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 नए प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो ऑल-न्यू क्लासिक 350 में इस्तेमाल किया गया है। इसके डिजाइन और मैकेनिज्म में अहम बदलाव किए जाएंगे। मॉडल में नया 350cc इंजन मिलेगा, जो 20.2 bhp का पावर और 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा है। RE Meteor 350 की तरह, नई RE Bullet 350 ट्रिपर नेविगेशन के साथ आएगी।

