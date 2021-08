Royal Enfield Classic 350 : न्यू जेनरेशन मॉडल में नहीं मिलेगा यह फीचर, लेकिन होंगी कई खासियतें, इस दिन होगी लॉन्च

{"_id":"6120f0228ebc3e799c6148c1","slug":"royal-enfield-350-classic-2021-features-royal-enfield-classic-350-new-model-2021-launch-date","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Royal Enfield Classic 350 : \u0928\u094d\u092f\u0942 \u091c\u0947\u0928\u0930\u0947\u0936\u0928 \u092e\u0949\u0921\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e \u092f\u0939 \u092b\u0940\u091a\u0930, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u0915\u0908 \u0916\u093e\u0938\u093f\u092f\u0924\u0947\u0902, \u0907\u0938 \u0926\u093f\u0928 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 21 Aug 2021 06:02 PM IST

1 of 7

Royal Enfield Classic 350 - फोटो : For Reference Only

Royal Enfield Classic 350 Soon To Be Launched : देश में परफॉर्मेंस बाइक बनाने वाली कंपनी Royal Enfield (रॉयल एनफील्ड) अपनी सबसे ज्यादा बिकनेवाली मोटरसाइकिल Classic 350 (क्लासिक 350) के न्यू जेनरेशन मॉडल को भारतीय बाजार में इस महीने के आखिर में लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी लंबे समय से अपनी इस मोटरसाइकिल की टेस्टिंग कर रही थी। हाल ही में इस बाइक को राजस्थान में टीवी कमर्शियल शूट के दौरान देखा गया था। जिससे यह पता चलता है कि न्यू जेनरेशन मॉडल में आउटगोइंग मॉडल में मिलने वाला किक-स्टार्ट फीचर नहीं मिलेगा।



ऑल-न्यू Royal Enfield Classic 350 भारत में 27 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। कंपनी ने आगामी क्लासिक 350 की फर्स्ट राइड के बारे में जानकारी साझा करते हुए डिटेल्स की पुष्टि की है। हालांकि न्यू-जेनरेशन मॉडल में किक-स्टार्ट फीचर नहीं होगा, क्लासिक 350 में एक्सटीरियर डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं। वास्तव में, पिछली स्पाय तस्वीरों ने नई क्लासिक 350 मोटरसाइकिल के बारे में कई दिलचस्प डिजाइन डिटेल्स का भी खुलासा किया है।