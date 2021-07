Ola Electric Scooter: इन 10 शानदार रंगों में लॉन्च होगी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, होगी होम डिलीवरी, 499 रुपये में करें बुकिंग

{"_id":"60f92a5a8ebc3e6d1b393945","slug":"ola-electric-scooter-colours-revealed-ola-electric-scooter-to-be-launched-in-10-colour-options-ola-electric-scooter-booking-online-in-rs-499","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Ola Electric Scooter: \u0907\u0928 10 \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0913\u0932\u093e \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930, \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0939\u094b\u092e \u0921\u093f\u0932\u0940\u0935\u0930\u0940, 499 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0915\u093f\u0902\u0917","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Ola Electric Scooter - फोटो : Ola Electric

Ola Electric Scooter Launch in 10 Colour Options you Can Book in Only Rupees 499: Ola Electric scooter (ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर) पिछले हफ्ते से बड़े पैमाने पर चर्चा में है, जब से इसकी बुकिंग शुरू की गई है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में काफी डिटेल जानकारियां आईं हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में लेटेस्ट जानकारी यह है कि इसे 10 कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। इनमें से कुछ कलर ऑप्शन जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और रेड, की पुष्टि पहले ही कर दी गई थी। लेकिन अब कंपनी ने बताया है कि उसका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कुल कितने रंगों में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे के भीतर उन्हें इसकी एक लाख बुकिंग हासिल हुई थी।



ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ और ओला कैब्स के सह-संस्थापक भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को एलान किया कि उनकी आनेवाली ओला ई-स्कूटर को 10 रंग विकल्पों में लॉन्च किया जाएगा। भाविश ने दो दिन पहले ई-स्कूटर के कलर ऑप्शन के बारे में लोगों की पसंद के बारे में पूछा था और एक पोल किया था। जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी साझा की। बहुप्रतीक्षित ओला ई-स्कूटर को कथित तौर पर 10 रंगों में पेश किया जाएगा। जिसमें लाल, नीला, पीला, सिल्वर, गोल्ड, गुलाबी, काला, नीला, ग्रे और सफेद रंग शामिल हैं।