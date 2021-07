Jeep SUV: जीप भारत में लॉन्च करेगी सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी, लाएगी इलेक्ट्रिक वर्जन भी, जानें लॉन्चिंग डिटेल्स

{"_id":"6102722a5628e475112fb075","slug":"jeep-sub-compact-suv-jeep-subcompact-electric-suv-jeep-small-suv-models-jeep-small-suv-2021","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Jeep SUV: \u091c\u0940\u092a \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0915\u0930\u0947\u0917\u0940 \u0938\u0938\u094d\u0924\u0940 \u0915\u0949\u092e\u094d\u092a\u0948\u0915\u094d\u091f \u090f\u0938\u092f\u0942\u0935\u0940, \u0932\u093e\u090f\u0917\u0940 \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915 \u0935\u0930\u094d\u091c\u0928 \u092d\u0940, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a\u093f\u0902\u0917 \u0921\u093f\u091f\u0947\u0932\u094d\u0938","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 29 Jul 2021 03:18 PM IST

1 of 5

Jeep Renegade - फोटो : Jeep (For Reference Only)

Jeep Sub Compact SUV to be launched as Electric Vehicle : इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग दुनियाभर के बाजारों में बढ़ रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार भारत में भी बड़ा हो रहा है। ऐसे में Jeep (जीप) अपनी भारतीय लाइन-अप को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। जीप भारतीय बाजार के लिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह जीप के लाइन-अप में सबसे किफायती वाहन होगा। इसके साथ ही कंपनी इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करेगी।



हाल ही में जीप इंडिया ने Compass (कंपास) फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है और Wrangler (रैंगलर) को भारत में असेंबल किया। जीप Grand Cherokee (ग्रैंड चेरोकी) के लिए सीकेडी या कंप्लीटली नॉक्ड डाउन यूनिट भी पेश करेगी। Jeep ने यह भी एलान किया है कि साल 2025 तक उनके सभी वाहनों का एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी होगा।