सस्ते होंगे वाहन! : जल्द ही कार खरीदना हो सकता है सस्ता, टैक्स कम होने की है संभावना

{"_id":"61272d80ad82d713f22e2ec8","slug":"indian-automobile-industry-request-for-lower-taxes-for-more-affordable-automobiles-could-soon-be-considered-by-union-government","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0938\u094d\u0924\u0947 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0935\u093e\u0939\u0928! : \u091c\u0932\u094d\u0926 \u0939\u0940 \u0915\u093e\u0930 \u0916\u0930\u0940\u0926\u0928\u093e \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0938\u0938\u094d\u0924\u093e, \u091f\u0948\u0915\u094d\u0938 \u0915\u092e \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0939\u0948 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 26 Aug 2021 11:28 AM IST

Hyundai Santro - फोटो : Hyundai

Buying a Car May Become Cheaper Soon : अपना निजी वाहन खरीदना हर व्यक्ति का सपना हो सकता है, लेकिन यह हर किसी पॉकेट और बजट में फिट नहीं आता। वाहनों को ज्यादा किफायती बनाने के लिए कम टैक्स को लेकर भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की लंबे समय से की जा रही गुहार पर केंद्र सरकार जल्द विचार कर सकती है। देश के राजस्व सचिव ने हाल ही में कहा कि वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव हो सकता है।



कारों, मोटरसाइकिलों और ट्रकों जैसे वाहनों पर मौजूदा जीएसटी दर 28 फीसदी तक है। जब इसमें राज्य सरकारों के कई टैक्स जुड़ जाते हैं, तो अंतिम कीमत इन वाहनों को तुलनात्मक रूप से महंगा बना देती है। इसलिए, टैक्स की दरों की कम करने के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग काफी लंबे समय से अनुरोध कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कदम से वाहनों के मांग और बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है।