{"_id":"5f00c7bedf1ff97a1b76c8be","slug":"hero-xtreme-160r-vs-bajaj-pulsar-ns160-vs-tvs-apache-rtr-160-4v-vs-suzuki-gixxer-150-specifications-and-price-comparision","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Xtreme 160R, Pulsar NS160, Apache RTR 160 4V \u0914\u0930 Gixxer 150 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0927\u093e\u0902\u0938\u0942?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 05 Jul 2020 10:16 AM IST

1 of 5

Hero Xtreme 160R Vs Bajaj Pulsar NS160 Vs TVS Apache RTR 160 4V Vs Suzuki Gixxer 150 - फोटो : Amar Ujala