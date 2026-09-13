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साप्ताहिक टैरो राशिफल: कन्या और कुंभ की जिंदगी में आएगा नया मोड़, टैरो कार्ड्स ने दिए संकेत

Sun, 13 Sep 2026 04:08 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 13 Sep 2026 04:08 PM IST
सार

Weekly Tarot Horoscope 14-20 September 2026: इस सप्ताह टैरो कार्ड्स मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए प्यार, करियर, धन और रिश्तों से जुड़े खास संकेत दे रहे हैं। जानें किस राशि के लिए सप्ताह रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सतर्क।

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Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 14-20 Sep Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक टैरो राशिफल 14 से 20 सितंबर 2026: इस सप्ताह टैरो कार्ड्स करियर, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों और पारिवारिक मामलों को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। अगर आपके मन में नौकरी बदलने, नए अवसर स्वीकार करने, किसी रिश्ते को लेकर फैसला लेने या किसी पुराने काम को पूरा करने जैसे सवाल चल रहे हैं, तो यह रीडिंग आपको स्थिति को नए नजरिए से समझने में मदद कर सकती है। सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक मुद्दे और बातचीत प्रमुख रहेंगे, वहीं आगे बढ़ते हुए काम और जिम्मेदारियों से जुड़े फैसले ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड्स।

Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 14-20 Sep Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल
मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने वाली रहेगी। जिस काम को आप लंबे समय से तय नियम या अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं, उसमें अब सफलता और पहचान मिलने के संकेत हैं। ऑफिस में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आप पर भरोसा जताया जा सकता है। हालांकि सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। सफलता मिलने के बावजूद आगे की राह इसलिए धीमी हो सकती है क्योंकि आप पुराने तरीके से चिपके हुए हैं। काम करने का तरीका, करियर प्लान या किसी निजी मामले में सोच बदलने की जरूरत पड़ सकती है।

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल
वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता का फायदा मिल सकता है। आर्थिक या व्यक्तिगत मोर्चे पर आपको महसूस होगा कि आपने काफी चीजें अपने दम पर संभाली हैं। आपकी क्षमता और मेहनत का कोई व्यावहारिक परिणाम भी सामने आ सकता है। लेकिन इसी दौरान यह सवाल भी उठेगा कि क्या आप लगातार दूसरों को प्राथमिकता देते हुए खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं? परिवार, पार्टनर या काम की जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका सकता है। सप्ताह के अंत तक अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत महसूस होगी। हर समस्या को अपने कंधों पर लेना जरूरी नहीं है।

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल
मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत तेज घटनाओं और अचानक मिलने वाली जानकारी से हो सकती है। कोई फोन, मैसेज, मीटिंग या नई खबर आपको तुरंत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप अपनी बात मजबूती से रखने के मूड में रहेंगे। मध्य सप्ताह में किसी महत्वपूर्ण चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। करियर, नौकरी, निजी जीवन या दो अलग विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। फैसला करने के बाद सप्ताह का दूसरा हिस्सा काफी सक्रिय रहेगा। नए प्रोजेक्ट, यात्रा या किसी व्यक्तिगत योजना में तेजी आ सकती है। बस उत्साह में ऐसे वादे न करें जिन्हें निभाना बाद में मुश्किल हो।

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव का संकेत दे रहा है। कोई पुराना रिश्ता, काम या आर्थिक स्थिति अब पहले की तरह चलाना मुश्किल हो सकता है। जहां लंबे समय से मेहनत और उसके बदले मिलने वाले लाभ के बीच संतुलन नहीं था, वहां आपको अब सच्चाई ज्यादा साफ दिखाई देगी। सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपका ध्यान भविष्य की योजनाओं पर जाएगा। नई नौकरी, नया क्लाइंट, किसी दूसरे स्थान पर जाने या आर्थिक योजना को लेकर विचार बन सकते हैं। हर चीज तुरंत शुरू करने के बजाय पहले दिशा तय करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

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