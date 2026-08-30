साप्ताहिक टैरो राशिफल: मिथुन और मीन राशि वालों की होगी नई शुरुआत, पढ़ें साप्ताहिक टैरो राशिफल

ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Sun, 30 Aug 2026 04:38 PM IST
सार
Weekly Tarot Horoscope 31 August to 06 September 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए प्रेम, करियर, धन और रिश्तों से जुड़े खास संकेत लेकर आया है। जानें मेष से मीन तक इस सप्ताह आपका टैरो राशिफल कैसा रहेगा।
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saptahik tarot rashifal
- फोटो : amar ujala
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Weekly Tarot Horoscope 31 August to 06 September 2026: 31 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक का सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार सभी राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव और संभावनाएं लेकर आ सकता है। इस दौरान कुछ जातकों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी सप्ताह कुछ राशियों के लिए लाभदायक रह सकता है, वहीं अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो कहीं नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कहीं पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए भी किसी खास व्यक्ति से जुड़ने के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह प्रेम, करियर, धन और निजी जीवन के मामले में कैसा रहने वाला है।
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Tarot Card Rashifal
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मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल:
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी बड़ी उलझन से राहत मिलने के बाद परिस्थितियों को फिर से व्यवस्थित करने का रहेगा। जिस मामले में आपको नुकसान या परेशानी की आशंका थी, उसमें धीरे-धीरे नियंत्रण वापस मिल सकता है। इसके बाद कोई नई जिम्मेदारी या ऐसा कार्य सामने आ सकता है, जिसमें आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। नौकरी में शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन लगातार प्रयासों का परिणाम आगे दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति में कोई छोटा लेकिन फायदेमंद अवसर मिल सकता है। कोई नया हुनर भविष्य में कमाई का जरिया बन सकता है। प्रेम संबंधों में आप अपनी भावनाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। किसी करीबी की परेशानी को बिना तुरंत समाधान बताए ध्यान से सुनना रिश्ते को मजबूत कर सकता है।
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वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल:
वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आपकी अपनी सोच हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके पास विकल्प सीमित हैं या फैसले लेने की आजादी कम है। किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति के व्यवहार से भी असहजता हो सकती है। ऐसी स्थिति में सीधी बहस करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा करने पर ध्यान दें। सप्ताह के दूसरे भाग में किसी सहयोगी की सहायता से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में अकेले निर्णय लेने की बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उपयोगी रहेगा। रिश्तों में भी अपनी बात साबित करने के बजाय पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी होगा।
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मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल:
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अतीत से जुड़ी किसी घटना, व्यक्ति या विचार को नए नजरिए से देखने का रहेगा। कोई पुराना मित्र संपर्क कर सकता है या पहले अधूरा रह गया कोई विचार फिर सामने आ सकता है। इस बार आपकी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं, इसलिए पुराने अनुभवों से सीख लेकर बेहतर फैसला ले पाएंगे। कोई नया काम या योजना शुरू करने का अवसर भी मिल सकता है। पैसों के मामले में धीरे-धीरे स्थिति संभलने के संकेत हैं। रुका हुआ भुगतान या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिल सकती है। प्रेम जीवन में पुरानी यादें आपको भावुक कर सकती हैं। अगर दोनों ओर से प्रयास किए जाएं तो रिश्ते को फिर से सकारात्मक दिशा मिल सकती है।
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कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल:
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। नौकरी या कारोबार में नियम, जिम्मेदारी या पहले लिए गए किसी फैसले से जुड़ा विषय सामने आ सकता है। अपनी बात मजबूती से रखना जरूरी होगा, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से मामला बिगड़ सकता है। किसी मनचाही चीज के पूरा न होने से थोड़ी निराशा हो सकती है। करियर या आर्थिक मामलों में आपकी कोई उम्मीद कुछ समय के लिए टल सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में कोई जरूरी बातचीत तेजी से आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में मन की बात कहने का अवसर मिलेगा, लेकिन बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सावधानी से करें।
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