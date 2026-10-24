शुक्र गोचर 2026: धन के कारक ग्रह शुक्र स्वराशि तुला में करेंगे गोचर, इन राशियों को होगा धन लाभ

1 of 4 शुक्र गोचर 2026 - फोटो : amar ujala

धन, वैभव, मान-सम्मान, भोग-विलास के कारक ग्रह शुक्र 22 नवंबर 2026 को तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र इस राशि में 01 जनवरी 2027 तक इस राशि में रहेंगे, फिर इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के गोचर को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने से कुछ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

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2 of 4 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि पर प्रभाव

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए नौकरी में प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग बनेंगे। समाज में मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है और भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा।

3 of 4 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि पर प्रभाव

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा। भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा जातकों के लिए आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में अच्छा संतलुन बना रहेगा। कामकाज के सिलसिले में आपको सतर्क रहना होगा।



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