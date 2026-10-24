फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   venus transit in libra rashi these zodiac sign will be lucky

शुक्र गोचर 2026: धन के कारक ग्रह शुक्र स्वराशि तुला में करेंगे गोचर, इन राशियों को होगा धन लाभ

Sat, 24 Oct 2026 07:00 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 24 Oct 2026 07:00 PM IST
सार

22 नवंबर 2026 को सुख और धन के कारक ग्रह शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशि वालों को किस्मत में होगा बड़ा बदलाव। 

विज्ञापन
venus transit in libra rashi these zodiac sign will be lucky
शुक्र गोचर 2026 - फोटो : amar ujala
धन, वैभव, मान-सम्मान, भोग-विलास के कारक ग्रह शुक्र 22 नवंबर 2026 को तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र इस राशि में 01 जनवरी 2027 तक इस राशि में रहेंगे, फिर इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के गोचर को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने से कुछ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 
Trending Videos
venus transit in libra rashi these zodiac sign will be lucky
सिंह राशि - फोटो : amar ujala
सिंह राशि पर प्रभाव
सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए नौकरी में प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग बनेंगे। समाज में मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है और भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। 
venus transit in libra rashi these zodiac sign will be lucky
वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala
वृश्चिक राशि पर प्रभाव
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा। भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा जातकों के लिए आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में अच्छा संतलुन बना रहेगा। कामकाज के सिलसिले में आपको सतर्क रहना होगा। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन
venus transit in libra rashi these zodiac sign will be lucky
कर्क राशि - फोटो : amar ujala
कर्क राशि पर प्रभाव
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगा। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। नया घर और नया वाहन आदि खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। व्यापार में आपके लिए कोई नई तरह की डील बन सकती है। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। सेहत अच्छी रहेगी।  

गजकेसरी योग 2026: 2 नवंबर को गुरु-चंद्रमा की युति से इन 4 राशियों को मिल सकता है धन और करियर में लाभ

साप्ताहिक राशिफल: अक्तूबर का आखिरी सप्ताह इन राशियों के लिए रहेगा शुभ, जानें प्रेम और आर्थिक स्थिति का हाल

शरद पूर्णिमा पर इन 3 राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, धन लाभ के साथ बढ़ेगा सम्मान

25 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा: जानें कब निकलेगा चांद और क्या है खीर रखने का समय व नियम

कोजागरी पूजा 2026: 25 या 26 अक्तूबर कब होगी बंगाली लक्ष्मी पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, विधि और धार्मिक महत्व


 डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed