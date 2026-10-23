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शरद पूर्णिमा पर इन 3 राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, धन लाभ के साथ बढ़ेगा सम्मान

Fri, 23 Oct 2026 02:07 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 23 Oct 2026 02:07 PM IST
सार

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस वर्ष 25 अक्तूबर को रेवती नक्षत्र, हर्षण योग और त्रिग्रही योग का संयोग रहेगा। इससे कुछ राशि वालों को लाभ और भाग्योदय के अवसर मिल सकते हैं।

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Sharad Purnima 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Sharad Purnima 2026: हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन को महर्षि वाल्मीकि की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों की मानें, तो शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। साथ ही उसकी एक एक किरण अमृत के समान होती है। इस दिन पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 25 अक्तूबर, रविवार को है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन रेवती नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग रहेगा। इसके अलावा रविवार का दिन भी इस तिथि को खास बना रहा है। वहीं, तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे कुछ राशियों को लाभ मिल सकता है। जातकों को भाग्योदय होने के योग बनेंगे। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।

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sharad purnima 2026 shubh yog these zodiac will get shine success and benefits
कोई खास काम इस समय पूरा होगा और आप अधिक प्रसन्न हो सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि
  • कर्क राशि वालों के लिए शरद पूर्णिमा का समय सुखद रह सकता है। 
  • मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव हो सकता है। 
  • कोई खास काम इस समय पूरा होगा और आप अधिक प्रसन्न हो सकते हैं।
  • इस समय कारोबार सफल हो सकता है और मेहनत का मनचाहा परिणाम हासिल हो सकता है।
  • आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं, जिससे आपकी कुछ परेशानियां दूर होने की संभावना है। 
  • नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। 
  • धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। 
 

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सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। - फोटो : अमर उजाला
कन्या राशि
  • कन्या राशि वालों के लिए यह समय शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। 
  • जीवन के कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। 
  • कन्या राशि वालों को सफलता प्राप्त हो सकती है।
  • सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। 
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान प्राप्त हो सकती है।
  • परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए आपको अपनों के साथ समय बिताना चाहिए। 
  • आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
  • करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।
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भाग्य का साथ मिलने से आपके कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला
मकर राशि
  • मकर राशि वालों के लिए शरद पूर्णिमा का समय लाभकारी रह सकता है। 
  • भाग्य का साथ मिलने से आपके कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। 
  • नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। 
  • विवाह की बात पक्की होगी और कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी।
  • परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए आपको अपनों के साथ समय बिताना चाहिए। 
  • आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सकती है।
  • लव पार्टनर के साथ आपसी रिश्ते मजबूत होंगे।
 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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