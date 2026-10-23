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लव राशिफल 24 अक्तूबर: इन 5 राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, प्रेम संबंध होंगे मजबूत

Fri, 23 Oct 2026 04:59 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 23 Oct 2026 04:59 PM IST
सार

Love Rashifal 24 October 2026: जानें किन राशियों के प्रेम संबंधों में बढ़ेगा प्यार, किसे मिलेगा पार्टनर का साथ और किन लोगों को रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 24 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
Love Rashifal 24 October 2026 - फोटो : अमर उजाला

Love Rashifal 24 October 2026: 24 अक्तूबर, शनिवार का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से खास रह सकता है। आज आपसी तालमेल बढ़ाने, एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और कुछ नए प्रयास करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं, कुछ राशि वालों के रिश्तों में तनाव भी आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और प्रेम जीवन से जुड़े क्या संकेत मिल रहे हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 24 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
जो लोग सिंगल हैं, वे अपने क्रश के साथ भावनात्मक और गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। साथी को कोई उपहार आप अपनी ओर से दे सकते हैं। क्रश के साथ बात बढ़ सकती है और दोस्ती करने की पहल आप करेंगे।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 24 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
सिंगल जातक किसी खास व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज धीरे-धीरे अपने मन की बात सामने रख सकते हैं। परिवार में इस समय खुशियां बनी रहेंगी।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 24 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
रोमांस से जुड़ी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों की ओर से उपहार मिलने से दिन शानदार रहेगा। पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज भी मिल सकता है। 

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 24 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा। कोई वस्तु खरीद के भी ला सकते हैं, जिससे आसपास खुशियों का माहौल रहेगा। सिंगल जातक अपने क्रश को लंच पर इनवाइट करने का सोच सकते हैं।

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