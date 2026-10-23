Love Rashifal 24 October 2026: 24 अक्तूबर, शनिवार का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से खास रह सकता है। आज आपसी तालमेल बढ़ाने, एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और कुछ नए प्रयास करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं, कुछ राशि वालों के रिश्तों में तनाव भी आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और प्रेम जीवन से जुड़े क्या संकेत मिल रहे हैं।
लव राशिफल 24 अक्तूबर: इन 5 राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, प्रेम संबंध होंगे मजबूत
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 23 Oct 2026 04:59 PM IST
सार
Love Rashifal 24 October 2026: जानें किन राशियों के प्रेम संबंधों में बढ़ेगा प्यार, किसे मिलेगा पार्टनर का साथ और किन लोगों को रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है।
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