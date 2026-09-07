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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 8 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल 8 सितंबर: इन 4 राशि के लोग रहें अलर्ट, ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Tue, 08 Sep 2026 05:05 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 08 Sep 2026 05:05 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 8 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
 

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Today Prediction Horoscope of 8 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल 8 सितंबर - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। हालांकि, आपके रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी। आप दोनों भविष्य को लेकर साथ बैठकर नई योजनाएं भी बना सकते हैं। व्यापार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से काम आसान हो सकता है।
Today Prediction Horoscope of 8 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज कुछ प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। दिन की शुरूआत में किसी यात्रा के लिए योजना बना सकते हैं। फाइनेंस से जुड़ी अड़चनें भी आज दूर होने की संभावनाएं हैं। आपको किसी उपहार की प्राप्ति भी आज हो सकती है।

Today Prediction Horoscope of 8 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
दिन आपके लिए खास रहेगा। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। हालांकि, घर में शादी-विवाह की चर्चा भी तेज हो सकती है। वहीं, आप दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं।

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Today Prediction Horoscope of 8 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन खुशियां लेकर आ सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कोई खास सूचना या उपलब्धि आपके दिन को और यादगार बना सकती है।नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। 

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Today Prediction Horoscope of 8 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
आज ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा, जिससे आप कई जरूरी काम समय से पहले पूरे कर सकते हैं। आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास से कामों में अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

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