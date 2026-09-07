आज का राशिफल 8 सितंबर: इन 4 राशि के लोग रहें अलर्ट, ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

1 of 12 आज का राशिफल 8 सितंबर - फोटो : अमर उजाला

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



मेष राशि

आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। हालांकि, आपके रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी। आप दोनों भविष्य को लेकर साथ बैठकर नई योजनाएं भी बना सकते हैं। व्यापार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से काम आसान हो सकता है।

2 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि

आज कुछ प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। दिन की शुरूआत में किसी यात्रा के लिए योजना बना सकते हैं। फाइनेंस से जुड़ी अड़चनें भी आज दूर होने की संभावनाएं हैं। आपको किसी उपहार की प्राप्ति भी आज हो सकती है।

3 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि

दिन आपके लिए खास रहेगा। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। हालांकि, घर में शादी-विवाह की चर्चा भी तेज हो सकती है। वहीं, आप दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन खुशियां लेकर आ सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कोई खास सूचना या उपलब्धि आपके दिन को और यादगार बना सकती है।नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं।

विज्ञापन

5 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala