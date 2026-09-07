{"_id":"6a9eaacb59076ea5b90563fe","slug":"today-prediction-horoscope-of-8-september-2026-aaj-ka-rashifal-2026-09-07","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"आज का राशिफल 8 सितंबर: इन 4 राशि के लोग रहें अलर्ट, ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
आज का राशिफल 8 सितंबर: इन 4 राशि के लोग रहें अलर्ट, ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:05 AM IST
सार
Aaj Ka Rashifal 8 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
विज्ञापन
1 of 12
आज का राशिफल 8 सितंबर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
मेष राशि
आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। हालांकि, आपके रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी। आप दोनों भविष्य को लेकर साथ बैठकर नई योजनाएं भी बना सकते हैं। व्यापार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से काम आसान हो सकता है।
2 of 12
आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
आज कुछ प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। दिन की शुरूआत में किसी यात्रा के लिए योजना बना सकते हैं। फाइनेंस से जुड़ी अड़चनें भी आज दूर होने की संभावनाएं हैं। आपको किसी उपहार की प्राप्ति भी आज हो सकती है।
3 of 12
आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
मिथुन राशि
दिन आपके लिए खास रहेगा। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। हालांकि, घर में शादी-विवाह की चर्चा भी तेज हो सकती है। वहीं, आप दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 12
आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन खुशियां लेकर आ सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कोई खास सूचना या उपलब्धि आपके दिन को और यादगार बना सकती है।नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं।
विज्ञापन
5 of 12
आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
सिंह राशि
आज ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा, जिससे आप कई जरूरी काम समय से पहले पूरे कर सकते हैं। आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास से कामों में अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।