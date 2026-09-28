आज का राशिफल: इन 3 राशि वालों की आज बढ़ सकती हैं परेशानियां, सेहत को लेकर रहें अलर्ट

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज कोई अटका काम पूरा करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी किसी पुरानी परेशानी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को बड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। रिश्तों में चली आ रही खटास बातचीत और समझदारी से दूर हो सकती है। छात्रों को अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। आपका सामाजिक दायरा भी पहले से अधिक सक्रिय रहेगा।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को आज सफलता मिल सकती है। आप अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा व्यापार में पुराने मनमुटाव को बातचीत के जरिए खत्म करने का प्रयास सफल हो सकता है।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के अधूर काम पूरे होंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और सही समय पर लिया गया फैसला लाभ दे सकता है। आपके अच्छे व्यवहार की लोग तारीफ कर सकते हैं।

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