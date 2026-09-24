आज का राशिफल: कैसा रहेगा आपके लिए दिन ? जानें किसे होगा लाभ और किसे हानि

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन लकी हो सकता है। प्रमोशन या प्रशंसा से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा धन को लेकर सभी प्रयास सफल होंगे। संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना रिश्ते में और गहराई लाएगा।

2 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए कोई खास संदेश लेकर आएगा और आप अपनी योजनाओं पर भी काम करेंगे। आज आपको कई मामलों में लाभ मिल सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। इसके अलावा कुछ नया करने की इच्छा भी जाग सकती है।

3 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों का व्यापार बढ़ेगा और मनचाहा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मन में नया कारोबार शुरू करने का विचार आकार ले सकता है। निजी जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को आज विशेष लाभ मिलने की आवश्यकता रहेगा। आज अचानक बढ़ते खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आपको धन लाभ भी होगा। व्यापार में निरंतरता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

विज्ञापन

5 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala