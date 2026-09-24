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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 25 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: कैसा रहेगा आपके लिए दिन ? जानें किसे होगा लाभ और किसे हानि

Fri, 25 Sep 2026 05:06 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 25 Sep 2026 05:06 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 25 september 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 25 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों के लिए आज का दिन लकी हो सकता है। प्रमोशन या प्रशंसा से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा धन को लेकर सभी प्रयास सफल होंगे। संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना रिश्ते में और गहराई लाएगा।
Today Prediction Horoscope of 25 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए कोई खास संदेश लेकर आएगा और आप अपनी योजनाओं पर भी काम करेंगे। आज आपको कई मामलों में लाभ मिल सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। इसके अलावा कुछ नया करने की इच्छा भी जाग सकती है।

Today Prediction Horoscope of 25 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों का व्यापार बढ़ेगा और मनचाहा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मन में नया कारोबार शुरू करने का विचार आकार ले सकता है। निजी जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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Today Prediction Horoscope of 25 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को आज विशेष लाभ मिलने की आवश्यकता रहेगा। आज अचानक बढ़ते खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आपको धन लाभ भी होगा। व्यापार में निरंतरता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 25 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
आज किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। कोई दोस्त उपहार लेकर आ सकता है और नए लोगों से मिलेंगे। रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा।

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