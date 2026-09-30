आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों के लिए दिन रहेगा लकी, पढ़ें अपना 1 अक्तूबर का राशिफल

1 of 12 Aaj Ka Rashifal 1 October 2026 - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों को काम को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। दिन व्यापार के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं, अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है।

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वृषभ राशि

आपकी नेतृत्व क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी। दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे और किसी से मन की बात साझा करेंगे। वहीं, नए संपर्क भविष्य में आपके लिए काम आ सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।

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मिथुन राशि

आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं। लेकिन रिश्तों में किसी व्यक्ति की बात से गलतफहमी पैदा हो सकती है। मिथुन राशि के लोग यात्रा पर भी जाएंगे। व्यापार में आपकी रचनात्मक सोच नए अवसरों के द्वार खोल सकती है।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों को बड़ी राहत मिलेगी। घर में किसी मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे भीतर से शांति महसूस करेंगे।

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