आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों के लिए दिन रहेगा लकी, पढ़ें अपना 1 अक्तूबर का राशिफल

मेष राशि
मेष राशि वालों को काम को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। दिन व्यापार के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं, अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
आपकी नेतृत्व क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी। दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे और किसी से मन की बात साझा करेंगे। वहीं, नए संपर्क भविष्य में आपके लिए काम आ सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।
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आज का राशिफल
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मिथुन राशि
आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं। लेकिन रिश्तों में किसी व्यक्ति की बात से गलतफहमी पैदा हो सकती है। मिथुन राशि के लोग यात्रा पर भी जाएंगे। व्यापार में आपकी रचनात्मक सोच नए अवसरों के द्वार खोल सकती है।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों को बड़ी राहत मिलेगी। घर में किसी मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे भीतर से शांति महसूस करेंगे।
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आज का राशिफल
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए दिन लकी रहेगी। कहीं घूमने जाने की योजना मन को नई ताजगी दे सकती है। आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। व्यापार को लेकर लंबे समय से अटकी हुई कोई महत्वपूर्ण डील अब आगे बढ़ने की उम्मीद है।