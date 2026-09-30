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आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों के लिए दिन रहेगा लकी, पढ़ें अपना 1 अक्तूबर का राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 06:41 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 01 Oct 2026 06:41 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 1 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 1 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal 1 October 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों को काम को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। दिन व्यापार के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं, अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है।
Today Prediction Horoscope of 1 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आपकी नेतृत्व क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी। दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे और किसी से मन की बात साझा करेंगे। वहीं, नए संपर्क भविष्य में आपके लिए काम आ सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।

Today Prediction Horoscope of 1 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं। लेकिन रिश्तों में किसी व्यक्ति की बात से गलतफहमी पैदा हो सकती है। मिथुन राशि के लोग यात्रा पर भी जाएंगे। व्यापार में आपकी रचनात्मक सोच नए अवसरों के द्वार खोल सकती है।

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Today Prediction Horoscope of 1 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को बड़ी राहत मिलेगी। घर में किसी मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे भीतर से शांति महसूस करेंगे। 

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Today Prediction Horoscope of 1 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए दिन लकी रहेगी। कहीं घूमने जाने की योजना मन को नई ताजगी दे सकती है। आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। व्यापार को लेकर लंबे समय से अटकी हुई कोई महत्वपूर्ण डील अब आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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