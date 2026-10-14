इन 3 राशि वालों पर 2027 तक शनि की रहेगी असीम कृपा, धन लाभ से लेकर भाग्य का मिलेगा साथ

Shani Transit in Uttara Bhadrapada Nakshatra 2026: शनि देव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। उनका यह नक्षत्र परिवर्तन 8 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रहने के दौरान कुछ राशि वालों को अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम मिल सकता है। लंबे समय से अटके कामों में प्रगति होने, आर्थिक स्थिति में सुधार आने और व्यापार में नए अवसर मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं, कुछ जातकों को भाग्य का साथ मिलने से अपनी योजनाओं को पूरा करने में मदद भी मिलेगी ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।