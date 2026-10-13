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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 14 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 14 अक्तूबर: मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा आकर्षण, रिश्तों में मजबूत होगा

Tue, 13 Oct 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 13 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

Love Rashifal 14 October 2026: आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा? जानें सभी 12 राशियों का लव राशिफल और पार्टनर के साथ रिश्ते, प्यार व रोमांस के मामले में क्या कहता है सितारों का संकेत।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 14 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
14 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 14 October 2026: प्यार और रिश्तों के लिहाज से 14 अक्तूबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? किसी के प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो किसी को रिश्ते में गलतफहमियां दूर करने का मौका मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री के संकेत मिल सकते हैं, जबकि रिलेशनशिप में रहने वालों को अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। सितारों की चाल आपके प्रेम संबंधों को किस तरह प्रभावित करेगी और आज आपको लव लाइफ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 14 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण दांपत्य या प्रेम जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है। विवाहित जातकों के बीच प्रेम और रोमांस में वृद्धि होगी तथा साथ में सुखद समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। अविवाहित जातक घरेलू कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 14 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा। प्रियतम के स्नेहपूर्ण व्यवहार से मन प्रसन्न होगा। विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ भ्रमण पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे पुराने मधुर स्मरण ताजा होंगे। अविवाहित जातकों का मन पुराने प्रेम संबंध की ओर आकर्षित हो सकता है।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 14 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज प्रेम संबंधों में रोमांस और पारस्परिक आकर्षण बढ़ने के योग हैं। प्रियतम के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और मनमुटाव दूर होने की संभावना है। प्रेमी जातकों के बीच आपसी समझ मजबूत होगी। अविवाहित जातक पूर्व प्रेम की स्मृतियों में खोए रह सकते हैं।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 14 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता के कारण मन कुछ विचलित रह सकता है। विवाहित जातक परिवार के साथ समय बिताने अथवा किसी संबंधी के घर जाने की योजना बना सकते हैं। अविवाहित जातकों के मन में कार्यक्षेत्र के किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो सकता है।
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