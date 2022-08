Kumbh Rashi Lucky Stone: कुंभ राशि के जातकों के लिए ये रत्न है उपयुक्त, बदल देता है किस्मत

Which Gemstone Is Best For Aquarius: कुंभ राशि या कुंभ राशि चक्र की ग्यारहवीं ज्योतिष राशि है। इसका स्वामी ग्रह शनि है। कुंभ राशि के जातक मानवीय गुणों वाले और लोगों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं। वे चतुर, मुखर, स्वतंत्र, सहज, विश्लेषणात्मक और विलक्षण हैं। वायु राशि होने के कारण ये बहुत उत्साही और ऊर्जावान होते हैं। वे बेहद प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वे समस्याओं को जल्दी से हल करते हैं और हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वे इसे करते समय एक धर्मी और तर्कसंगत दृष्टिकोण का पालन करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए विभिन्न रत्न उनकी ताकत और कौशल में सुधार करने में उनकी मदद कर सकते हैं। यह बाधाओं को दूर कर सकता है और जातकों को सुख, सफलता और धन प्रदान कर सकता है। यदि आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आइए जानते हैं कि कौन सा रत्न या उपरत्न आपके लिए भाग्यशाली रहेगा।