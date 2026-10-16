सूर्य गोचर 2026: कल शनि के साथ बनेगा षडाष्टक योग, 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह राशि परिवर्तन शाम 7 बजकर 57 मिनट पर होगा। ज्योतिष शास्त्र में तुला को सूर्य की नीच राशि माना जाता है। इस दौरान कुंभ राशि में स्थित शनि के साथ सूर्य का षडाष्टक योग बनने की बात कही जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव कुछ राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में संबंधित राशियों के लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों को इस अवधि में सतर्क रहना चाहिए और ज्योतिषीय उपाय के तौर पर क्या किया जा सकता है।