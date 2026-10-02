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तेलंगाना में एसआईआर का बड़ा अपडेट: 92 लाख में 54 लाख नाम वोटर लिस्ट में शामिल; बाकी 40 लाख का क्या होगा?

पीटीआई, हैदराबाद। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 02 Oct 2026 03:10 AM IST

सार तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 92 लाख मतदाताओं को नोटिस दिया गया था। इनमें से 54 लाख नाम मुख्य मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं, जबकि करीब 40 लाख लोगों के दस्तावेज अभी लिए जाने हैं। अब सवाल है कि इन 40 लाख मतदाताओं में किनके नाम सूची में जुड़ेंगे? पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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