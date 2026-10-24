डोंबिवली: 29 नवंबर को डोंबिवलीकर फ्रेंडशिप रन का तीसरा संस्करण, थीम टी-शर्ट और मेडल का अनावरण

डोंबिवलीकर फ्रेंडशिप रन का तीसरा संस्करण 29 नवंबर 2026 को डोंबिवली में आयोजित होगा। यह आयोजन स्वास्थ्य, मित्रता और एकजुटता का संदेश देगा। भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं डोंबिवली के विधायक रविंद्र चव्हाण ने दुर्गाष्टमी पर इसकी थीम टी-शर्ट और पदक का अनावरण किया।

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कल्याण डोंबिवली रनर्स (KDR) और डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार इसे मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य शहर के नागरिकों को एक मंच पर लाना है। यह महाराष्ट्र के धावकों को अवसर देगा। दौड़ के माध्यम से स्वास्थ्य, मित्रता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष डोंबिवली की सांस्कृतिक विरासत, कला, खेल और स्वास्थ्य जागरूकता भी प्रदर्शित होगी। रविंद्र चव्हाण ने इसे नागरिकों को जोड़ने वाला उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि इसमें तंदुरुस्ती और मित्रता के साथ डोंबिवली की संस्कृति का सुंदर संगम दिखेगा। रविंद्र सकपाल ने बताया कि पिछले दो संस्करणों में करीब 6000 धावकों ने हिस्सा लिया था। इस वर्ष आयोजकों ने प्रतिभागियों की संख्या 10,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।कल्याण डोंबिवली रनर्स के सूरज शेट्टी ने पांच श्रेणियां बताईं। इनमें 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की टाइम रन शामिल हैं। 5 किलोमीटर और 1.6 किलोमीटर की फन रन भी आयोजित होगी। टाइम रन के विजेताओं के लिए लगभग 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित है। 8 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 1.6 किलोमीटर की फन रन निशुल्क होगी, जिसका उद्देश्य उनमें व्यायाम के प्रति रुचि बढ़ाना है।इस आयोजन को ठाणे जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त होगी। प्रत्येक पंजीकृत प्रतिभागी को ड्राई-फिट टी-शर्ट, फिनिशर पदक, जलपान सुविधा और हल्का नाश्ता मिलेगा। टाइम रन के धावकों को समय मापन चिप और योग्यता प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी 31 अक्तूबर 2026 तक www.dombivlikarfriendshiprun.com पर पंजीकरण करा सकते हैं। रविंद्र सकपाल ने महाराष्ट्र के अनुभवी और नए धावकों, बच्चों, अभिभावकों तथा वरिष्ठ नागरिकों से इसमें भाग लेने की अपील की है।