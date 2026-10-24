महाराष्ट्र: ठाणे में नवरात्र कुप्रबंधन पर तीन अधिकारी निलंबित; स्नातक चुनाव के दौरान पुणे-नांदेड़ में बंपर वोट

महाराष्ट्र के ठाणे महानगर पालिका ने नवरात्र मूर्ति विसर्जन के दौरान मासुंदा लेक पर कथित कुप्रबंधन के आरोप में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद यह कार्रवाई हुई। निलंबित अधिकारी गिरीश झालके, महेशकुमार जामनोर और हृषिकेश जावलकर हैं। एक जांच में वे विसर्जन स्थल से अनुपस्थित पाए गए।

छत्रपति संभाजीनगर स्नातक चुनाव: नांदेड़ में 59.81% मतदान

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शुक्रवार को नांदेड़ जिले में अनुमानित 59.81 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। नांदेड़ जिले में कुल 36,687 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 21,942 मतदाताओं ने 120 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 28,694 पंजीकृत पुरुष मतदाताओं में से 18,180 ने वोट डाले। 7,990 महिला मतदाताओं में से 3,761 ने मतदान किया। तीसरे श्रेणी के तीन मतदाताओं में से एक ने भी वोट डाला। छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 41 उम्मीदवार मैदान में थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3,26,700 पंजीकृत मतदाता हैं। वोटों की गिनती 27 अक्तूबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी हो जाएगी। पुणे शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भारी मतदान: शुक्रवार को ही पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 85.87 फीसदी मतदान हुआ। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 62.78 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। पुणे स्नातक में भाजपा की स्मिता जाधव और एनसीपी (एसपी) की हर्षदा देशमुख-जाधव मुख्य उम्मीदवार हैं। पुणे शिक्षक में भाजपा के कौस्तुभ गावडे और कांग्रेस के जयंत असगांवकर के बीच मुकाबला है। शिवसेना (महायुति का हिस्सा) निर्दलीय सचिन सनप का समर्थन कर रही है। पुणे के अलावा, नागपुर डिवीजन स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भी द्विवार्षिक चुनाव हुए। पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक 47 उम्मीदवार थे। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 30 उम्मीदवार थे।महायुति और विपक्षी महा विकास आघाडी सभी पांच सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वोटों की गिनती 27 अक्तूबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी हो जाएगी।