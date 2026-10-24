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महाराष्ट्र: ठाणे में नवरात्र कुप्रबंधन पर तीन अधिकारी निलंबित; स्नातक चुनाव के दौरान पुणे-नांदेड़ में बंपर वोट

Sat, 24 Oct 2026 04:14 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 24 Oct 2026 04:14 AM IST
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Maharashtra Updates Thane Navratri mismanagement officials suspended voter turnout graduate polls Pune Nanded
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

महाराष्ट्र के ठाणे महानगर पालिका ने नवरात्र मूर्ति विसर्जन के दौरान मासुंदा लेक पर कथित कुप्रबंधन के आरोप में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद यह कार्रवाई हुई। निलंबित अधिकारी गिरीश झालके, महेशकुमार जामनोर और हृषिकेश जावलकर हैं। एक जांच में वे विसर्जन स्थल से अनुपस्थित पाए गए।

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छत्रपति संभाजीनगर स्नातक चुनाव: नांदेड़ में 59.81% मतदान

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शुक्रवार को नांदेड़ जिले में अनुमानित 59.81 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। नांदेड़ जिले में कुल 36,687 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 21,942 मतदाताओं ने 120 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 28,694 पंजीकृत पुरुष मतदाताओं में से 18,180 ने वोट डाले। 7,990 महिला मतदाताओं में से 3,761 ने मतदान किया। तीसरे श्रेणी के तीन मतदाताओं में से एक ने भी वोट डाला। छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 41 उम्मीदवार मैदान में थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3,26,700 पंजीकृत मतदाता हैं। वोटों की गिनती 27 अक्तूबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी हो जाएगी। पुणे शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भारी मतदान: शुक्रवार को ही पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 85.87 फीसदी मतदान हुआ। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 62.78 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। पुणे स्नातक में भाजपा की स्मिता जाधव और एनसीपी (एसपी) की हर्षदा देशमुख-जाधव मुख्य उम्मीदवार हैं। पुणे शिक्षक में भाजपा के कौस्तुभ गावडे और कांग्रेस के जयंत असगांवकर के बीच मुकाबला है। शिवसेना (महायुति का हिस्सा) निर्दलीय सचिन सनप का समर्थन कर रही है। पुणे के अलावा, नागपुर डिवीजन स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भी द्विवार्षिक चुनाव हुए। पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक 47 उम्मीदवार थे। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 30 उम्मीदवार थे।महायुति और विपक्षी महा विकास आघाडी सभी पांच सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वोटों की गिनती 27 अक्तूबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी हो जाएगी।

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आईआईटी बॉम्बे : खून की एक बूंद से होगी एनीमिया व सिकल सेल की जांच

आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने खून की सिर्फ एक बूंद से एनीमिया और सिकल सेल बीमारी की जांच करने वाला एक बेहद सस्ता और आसान उपकरण विकसित किया है। इस तकनीक के तहत पूरा टेस्ट खून के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। दरअसल इंसानों का गाढ़ा खून कांच की स्लाइड पर कम व पतला खून ज्यादा फैलता है। इस मशीन में खून की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर फैलाया जाता है जिसे ब्लड स्मियर कहते हैं। यह मशीन नापती है कि खून की बूंद कितनी दूर तक फैली है। एनीमिया होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जिससे खून पतला हो जाता है और स्लाइड पर लंबा स्मियर बनता है। वहीं, सिकल सेल बीमारी में रेड ब्लड सेल्स कठोर हो जाते हैं, जिससे खून का गाढ़ापन बदल जाता है। इस टेस्ट के लिए किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कांच की स्लाइड, एक पिपेट, एक सस्ता केमिकल और स्मियर की लंबाई मापने के लिए एक साधारण स्केल या इमेजिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है।

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