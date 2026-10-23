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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Two Arrested in Nilgai Poaching Case at Bandhavgarh Tiger Reserve

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नीलगाय के शिकार का मामला, जांच के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

Fri, 23 Oct 2026 09:53 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Fri, 23 Oct 2026 09:53 PM IST
सार

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र में मृत मिली नीलगाय के मामले में वन विभाग ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन अमले को गश्त के दौरान झिरिया हार के राजस्व क्षेत्र में पेड़ के नीचे घास से ढका नीलगाय का शव मिला था। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
 

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Two Arrested in Nilgai Poaching Case at Bandhavgarh Tiger Reserve
बांधवगढ़ में नीलगाय का शिकार करने के दो आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र में नीलगाय की संदिग्ध मौत के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई की है। बसकुटा बीट के झिरिया हार क्षेत्र में पेड़ के नीचे घास से ढका नीलगाय का शव मिलने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू की थी। डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए गए और विशेष टीम ने मामले की पड़ताल की। जांच के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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पेड़ के नीचे घास से ढका मिला था नीलगाय का शव
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, धमोखर परिक्षेत्र के बसकुटा बीट में वन अमले की नियमित गश्त चल रही थी। इसी दौरान झिरिया हार के राजस्व क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे घास से ढकी संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। वनकर्मियों को संदेह होने पर वे मौके पर पहुंचे। घास हटाकर देखने पर वहां नीलगाय मृत अवस्था में पड़ी मिली। इसके बाद वन अमले ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी।
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डॉग स्क्वाड की मदद से जुटाए गए साक्ष्य
मामले की गंभीरता को देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड बुलाया और गहन छानबीन शुरू की। वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी ने मृत नीलगाय के शव का परीक्षण किया। घटना की परिस्थितियां संदिग्ध पाए जाने के बाद वन विभाग ने वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और कथित शिकार में शामिल लोगों की पहचान के लिए विशेष टीम गठित की।
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जांच के बाद दो आरोपियों की पहचान
वन विभाग की टीम लगातार मामले की जांच में जुटी रही। इस दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों की पहचान की गई। विभाग के अनुसार, दोनों की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।

उमरिया के घुन्सू और सेहरा टोला के निवासी हैं आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नरेंद्र सिंह, पिता जगमोहन सिंह, निवासी घुन्सू और नागेश्वर सिंह, पिता मुकुट सिंह, निवासी सेहरा टोला, थाना कोतवाली उमरिया के रूप में हुई है। वन विभाग ने दोनों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 50 और 51 के तहत कार्रवाई की है।


न्यायालय ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को उमरिया न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वन विभाग मामले में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहा है।

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