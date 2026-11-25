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खड़े हनुमानजी के अद्भुत स्वरूप और मंदिर से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में फैल रही है। इसी से प्रभावित होकर विदेशी श्रद्धालुओं का रुझान तेजी से बढ़ा है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार बीते महज दो महीनों के भीतर अमेरिका, यूरोप, नेपाल और जॉर्डन से आए करीब 225 विदेशी भक्त दर्शन कर चुके हैं। हाल ही में नेपाल से लगभग 200 श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था दर्शन के लिए पहुंचा था।विदेशी भक्तों की गहरी आस्था का अंदाजा मंदिर की दानपेटी और चरणों में अर्पित किए जा रहे चढ़ावे से लगाया जा सकता है। दर्शन के लिए आए एक अमेरिकी दंपती ने भगवान के चरणों में 5 डॉलर अर्पित किए, तो वहीं यूरोप से आए एक परिवार ने 5 यूरो भेंट किए। इसके अलावा जॉर्डन और नेपाल के श्रद्धालुओं ने भी अपनी-अपनी देश की मुद्राएं अर्पित कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया।मंदिर के पुजारी महेश बैरागी ने बताया कि दीपावली के बाद से ही गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के अन्य राज्यों से आने वाले भक्तों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। सड़क चौड़ीकरण के कारण मंदिर भले ही अभी अस्थायी टेंट में है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा पहले से भी अधिक प्रबल नजर आ रही है। विभिन्न देशों के श्रद्धालुओं का आगमन और विदेशी मुद्राओं का चढ़ावा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उज्जैन के श्री खड़े हनुमानजी की महिमा अब वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बना रही है।