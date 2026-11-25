त्रिशूल शिवगण वाहिनी के तत्वावधान में 21 नवंबर से निकाली जा रही चार दिवसीय संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा का मंगलवार शाम रामघाट स्थित राणोजी की छतरी पर भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर आयोजित धर्म चेतना सभा में साधु-संतों ने एक स्वर में मांग की कि सिंहस्थ 2028 से पूर्व शिप्रा नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और प्रवाहमान बनाया जाए। संतों ने स्पष्ट संकल्प लिया कि आगामी सिंहस्थ का कुंभ स्नान केवल शिप्रा के मूल जल में ही होगा। इस दौरान 'एक दिया शिप्रा के नाम' अभियान के तहत घाटों पर 5100 दीप प्रज्वलित किए गए और नदी में निर्माल्य प्रवाहित न कर स्वच्छता बनाए रखने का प्रण लिया गया।

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