दिल्ली में 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास संभावित भारी ट्रैफिक जाम का असर रेल यात्रियों पर भी पड़ने वाला है। भारतीय रेलवे ने यातायात के दबाव और यात्रियों को होने वाली संभावित परेशानी को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। पश्चिमी और मध्य भारत से दिल्ली जाने वाली चार प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि दो महत्वपूर्ण ट्रेनों को पांच घंटे के लिए री-शेड्यूल किया गया है। ऐसे में अगर आप भी इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले पूरी जानकारी जरूर देख लें।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास संभावित भारी सड़क यातायात ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के तहत पश्चिमी और मध्य भारत से दिल्ली की ओर जाने वाली 4 प्रमुख ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को 5 घंटे के लिए री-शेड्यूल किया गया है। रेल प्रशासन के अनुसार, दिल्ली में सड़कों पर ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव से यात्रियों को स्टेशन पहुंचने और ट्रेनों के संचालन में होने वाली असुविधा से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।रेलवे के फैसले के तहत दाहोद, इंदौर और मुंबई से दिल्ली आने वाली चार ट्रेनों का संचालन रद्द रहेगा। प्रभावित ट्रेनों की सूची इस प्रकार है:दाहोद से शाम 3:30 बजे रवाना होने वाली ट्रेन रद्द रहेगी।इंदौर से शाम 5:00 बजे चलने वाली ट्रेन का संचालन रद्द कर दिया गया है।इंदौर से शाम 5:10 बजे रवाना होने वाली ट्रेन रद्द रहेगी।बांद्रा टर्मिनस से शाम 5:30 बजे रवाना होने वाली ट्रेन भी रद्द कर दी गई है।चार ट्रेनों को रद्द करने के अलावा रेलवे ने मुंबई से दिल्ली आने वाली दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया है। दोनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय के मुकाबले पांच घंटे की देरी से रवाना होंगी।यह ट्रेन अपने निर्धारित समय शाम 5:00 बजे के बजाय पांच घंटे देरी से रवाना होगी।यह ट्रेन अपने निर्धारित समय शाम 5:10 बजे के बजाय पांच घंटे देरी से रवाना होगी।रेलवे के इस फैसले से प्रभावित ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनानी होगी। यात्रियों को सलाह है कि स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस और प्रस्थान का समय जांच लें, ताकि रद्दीकरण या समय में बदलाव के कारण उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।