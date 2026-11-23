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शहर के साधु-संतों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है। शंकराचार्य महाराज सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन के लिए आशीर्वचन भी देंगे। मठ के शुभारंभ पर आसपास के तीन गांवों के ग्रामीणों के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई है। वे 26 और 27 नवंबर को उज्जैन में प्रवास करेंगे और 28 नवंबर को राजस्थान के जडोली वीर के लिए रवाना होंगे।उज्जैन में शृंगेरी मठ की स्थापना का इतिहास करीब छह दशक पुराना है। मठ के दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 1966 में शृंगेरी के तत्कालीन शंकराचार्य ने उज्जैन में चातुर्मास किया था। इसी दौरान मठ की स्थापना का विचार सामने आया था। वर्ष 1997 में मठ स्थापना के प्रयासों के बीच करीब दो एकड़ जमीन एक रुपये वार्षिक लीज पर आवंटित की गई। यह जमीन सिंहस्थ क्षेत्र में होने के कारण निर्माण की अनुमति मिलने में देरी हुई।वर्ष 2016 से 2018 के बीच प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद सिंहस्थ क्षेत्र से बाहर जमीन का चयन किया गया। वर्ष 2018 में ग्राम देण्डिया में करीब दो एकड़ भूमि एक रुपये वार्षिक लीज पर आवंटित हुई। इसके बाद मठ का निर्माण कार्य शुरू हुआ। करीब आठ साल के प्रयासों के बाद वर्ष 2026 में भव्य शारदा मंदिर और मठ बनकर तैयार हुआ है। अब शंकराचार्य के सान्निध्य में यहां प्राण प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक महोत्सव आयोजित होगा।स्वामी विधुशेखर भारती का जन्म 24 जुलाई 1993 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही वेद और शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था। पांच वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ। उन्होंने अपने पिता और दादाजी के सान्निध्य में कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन किया। वर्ष 2009 में उन्होंने शृंगेरी शारदा पीठ में शास्त्रों की उच्च शिक्षा ग्रहण की। वर्तमान में वे दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठ, शृंगेरी के जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं।