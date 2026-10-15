उज्जैन: कृष्णा गुरुजी ने बटुकों को बताया नवरात्रि का जीवन और ऋतु परिवर्तन से संबंध, कहा-ये समय प्रेरणा लेने का

चिंतामण गणेश मंदिर के सामने स्थित महाकाल गुरुकुल आश्रम में आध्यात्मिक चिंतक कृष्णकांत मिश्रा ‘कृष्णा गुरुजी’ ने सौ से अधिक बटुक ब्राह्मणों से नवरात्रि के महत्व पर संवाद किया। उन्होंने ‘कलियुग पुराण की दृष्टि से नवरात्रि और आपके जीवन का संबंध’ विषय पर वैदिक एवं सनातन परंपराओं को दैनिक जीवन से जोड़कर समझाया।

विज्ञापन