शहडोल: आम के पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल के शव, मचा हड़कंप; मौत की वजह तलाश रही पुलिस

जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब आम के पेड़ पर एक ही फंदे से युवक और युवती के शव लटके मिले। दोनों के शव देखकर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

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